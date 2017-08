Dr. Oetker erweitert Ausbildungskonzept um digitale Schwerpunkte

Bielefeld. Die Welt wird immer digitaler: Doch was heißt das eigentlich konkret für Unternehmen und für die Arbeitswelt? – Das Familienunternehmen Dr. Oetker stellt sich gesamtstrategisch den Herausforderungen der Digitalisierung und setzt bei digitalen Zukunftsthemen frühzeitig auch bei der Zielgruppe der Auszubildenden an. Die Initiative #azubidigital, die jetzt startet, sieht für das Ausbildungskonzept der kaufmännischen Ausbildungsberufe am Standort in Bielefeld zukunftsweisende, vielseitige Stationen mit digitalem Schwerpunkt innerhalb der Unternehmensgruppe vor. Ergänzend zu ihrem klassischen Ausbildungsberuf erhalten die Auszubildenden die Chance, sich in Zeiten der wachsenden Digitalisierung und Internationalisierung auf die Anforderungen des Arbeitsmarktes vorzubereiten und die digitale Transformation aktiv mitzugestalten.



„Mit diesem neuen Konzept und der direkten praktischen Umsetzung anhand ausgewählter Stationen in der digitalen Gründerszene setzen wir neue Maßstäbe – sowohl für uns als Unternehmen als auch innerhalb der Ausbildungslandschaft in Deutschland. Unsere bestehenden und zukünftigen Azubis erhalten eine Ausbildung, die sie optimal und umfassend auf die digitale Zukunft vorbereitet“, betont Doris Abeln, Mitglied der Geschäftsleitung, Dr. Oetker Deutschland. Von Vorteil ist, dass die Auszubildenden als „Digital Natives“ bereits eine Affinität zu digitalen Themen haben und Grundwissen mitbringen. Ziel von #azubidigital ist es, diese Kompetenzen zu nutzen und zu fördern.

Die Initiative richtet sich nicht nur an alle zukünftigen Auszubildenden, sondern bereits an jene, die am Standort Bielefeld einen kaufmännischen Beruf (Informatikkaufmann/-kauffrau und Industriekaufmann/-kauffrau) erlernen bzw. ihr duales Studium International Business oder Wirtschaftsinformatik aufgenommen haben. Dabei gleicht kein beruflicher Weg dem anderen, denn die möglichen digitalen Einsätze und Projekte richten sich sowohl nach dem aktuellen Bedarf in den jeweiligen Bereichen, als auch nach den individuellen Neigungen und Zielen des einzelnen Auszubildenden. Somit spielen sie bei der Planung eine maßgebliche Rolle.

#azubidigital – für eine umfassende und zukunftsorientierte Ausbildung

Im verantwortungsvollen Umgang mit Mitarbeitern setzt das Unternehmen als werteorientierter Arbeitgeber konsequent auf sein Credo „Mit Qualität Zukunft gestalten“. Die zusätzlichen Bereiche, die die Auszubildenden fortan durchlaufen, fördern die kreative Ideenentwicklung und -entfaltung, so zum Beispiel bei den Start-Up-Days, die erstmalig im September 2017 in Kooperation mit der garage33 durchgeführt werden. Dieser von der Stadt Paderborn, der Universität Paderborn und dem Verein Paderborn im Dezember 2016 geschaffene „Freiraum für Gründer und Unternehmer“ steht dann den Auszubildenden von Dr. Oetker zur Verfügung, um eigene Start-Up-Ansätze zu verfolgen, unternehmerisch zu denken und zu handeln. Kreative Ideen werden im Team ausprobiert und Konzepte dürfen in Pitch-Situationen innerhalb der verschiedenen Teams sowie gegenüber Fach- und Führungskräften von Dr. Oetker präsentiert werden. Innerhalb dieser Start-Up-Atmosphäre lernen die Auszubildenden unter Anwendung zukunftsweisender Lernmethoden, gemeinsam an einer Sache zu arbeiten und eine innovative Idee realitätsnah voranzubringen. Zu den möglichen Einsatzgebieten mit Digital-Schwerpunkt zählen unter anderem die unternehmensinternen digital ausgerichteten und international agierenden Teams (Digital Transformation Offices), die zur Oetker-Gruppe gehörende Oetker Daten und Informationsverarbeitung KG (OEDIV) in Bielefeld sowie das ebenfalls im Jahr 2016 gegründete Unternehmen Oetker Digital in Berlin. Zudem sieht #azubidigital vor, dass die Abschlussprojekte der kaufmännischen Auszubildenden ebenfalls eine digitale Komponente beinhalten. Die klassischen Ausbildungsinhalte kommen dabei jedoch nicht zu kurz.

„Grenzen werden immer fließender, Daten werden komplexer, Datenflüsse schneller, mediale Möglichkeiten wachsen täglich – eine Herausforderung für Gesellschaft wie für Unternehmen. Dr. Oetker macht seine Auszubildenden fit für die digitale Zukunft und die damit verbundenen Aufgaben. Auch für die gewerblich-technischen Ausbildungsberufe werden Konzepte in Richtung Digitalisierung weiterentwickelt. So gibt es bereits jetzt die Möglichkeit, die Zusatzqualifikation ‚Fachkraft für digitale Fertigungsprozesse‘ zu erlernen“, fügt Doris Abeln hinzu.

Jetzt bewerben und mit #azubidigital durchstarten

Ab sofort können sich Schülerinnen und Schüler unter wwww.oetker.de/karriere für die neue Ausbildungsrunde (Start im Herbst 2018) bewerben. Bewerbungsschluss ist der 15.9.2017.

Weitere Informationen zu #azubidigital und zu den Bewerbungsmodalitäten bei Dr. Oetker gibt es unter dr.oetker.de/azubidigital und auf:

www.facebook.com/Dr.OetkerKarriere/

www.instagram.com/droetkerkarriere/

twitter.com/DrOetkerDE