Dr. Melanie Eikenbusch zur Professorin an der Fachhochschule des Mittelstands (FHM) berufen

Bielefeld. Dr. Melanie Eikenbusch wird zur Professorin für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Innovationsmanagement, an der staatlich anerkannten, privaten Fachhochschule des Mittelstands (FHM) berufen.

Professorin Eikenbusch vertritt an der FHM schwerpunktmäßig die Module Innovations- und Changemanagement, Strategisches Management und nachhaltige Unternehmensführung am Standort Bielefeld. Sie lehrt seit September 2019 an der Fachhochschule des Mittelstands. Neben den genannten Modulen ist sie unter anderem für die Themen Open Innovation und agiles Projektmanagement zuständig und arbeitet in diesem Zusammenhang auch an dem über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) geförderten Projekt „Open Innovation City“ mit.

Die gebürtige Soesterin studierte Betriebswirtschaft an der VWA Arnsberg und schloss dieses duale Studium mit dem Titel „Betriebswirtin (VWA)“ ab. Von 2003 bis 2007 studierte sie an der Hochschule Bremen den internationalen Studiengang für technische und angewandte Biologie, der ein Auslands- und ein Praxissemester in Brasilien umfasste. Von 2008 bis 2011 studierte sie an der Universität Lüneburg Nachhaltigkeitsmanagement im Weiterbildungsstudiengang, den sie ebenfalls mit einem Master of Business Administration erfolgreich beendete. Während ihrer Promotion an der Universität Witten Herdecke nahm Frau Dr. Eikenbusch gleichzeitig an wissenschaftlichen Weiterbildungen teil, wie dem „Nachhaltigkeitsmanager Food“ und der Hochschuldidaktik.

Vor Beginn ihrer wissenschaftlichen Laufbahn sammelte sie Berufserfahrung in betriebswirtschaftlichen Tätigkeiten und Projekten der Combi Selex Lebensmittel GmbH in Arnsberg und der Hanseatischen Naturentwicklung GmbH in Bremen.

Ihre akademische Laufbahn und ihre Lehrerfahrung sind breit gefächert. Sie konnte bereits an verschiedenen bekannten Institutionen ihre Fachexpertise einbringen, z.B. an der Fachhochschule Bielefeld, der Hochschule Osnabrück sowie bereits seit 2012 an der Privaten Hochschule für Wirtschaft und Technik in Vechta.