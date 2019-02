Dr. Greta Civis übernimmt museumspädagogische Leitung im AfM Oerlinghausen

Nachdem Marcus Coesfeld zum 01. Dezember 2018 das Archäologische Freilichtmuseum Oerlinghausen in Richtung Morepos – Archäologisches Forschungszentrum und Museum für menschliche Verhaltensevolution in Neuwied (Rheinland-Pfalz) verlassen hatte, haben sich Geschäftsführer Klaus Stein und Museumsleiter Karl Banghard umgehend um die Neubesetzung der Stelle der museumpädagogischen Leitung bemüht. „Wir glauben, in Frau Dr. Civis einen adäquaten Ersatz für Coesfeld gefunden haben“, waren sich beide einig.

Dr. Greta Civis, geboren 1980 in Herne, studierte in Leipzig, Berlin und Nottingham Ur- und Frühgeschichte (Archäologie), Philosophie und Linguistik. Nach dem Studium versorgte sie mit ihrem Team einige Jahre in der Bodendenkmalpflege in Brandenburg eingehende Funde archäologischer Grabungen. Anschließend promovierte sie in Wien bei Prof. Claudia Theune-Vogt über Entsorgungsverhalten im mittelalterlichen Dorf oder: Müll im Mittelalter. Während dieser Zeit begann sie neben ihrem Stipendium, Touristen, internationalen Studierenden und Einheimischen die komplexe Geschichte Berlins zu erklären und arbeitete schließlich hauptberuflich als historischer, privater Guide in und um Berlin. Aus privaten Gründen zog es sie zu Beginn des vergangenen Jahres nach Nordrhein-Westfalen, seit April ist sie wissenschaftliche Volontärin am LWL-Museum für Archäologie in Herne.

„Ich freue mich schon jetzt auf die Arbeit im Freilichtmuseum, das Team und die Gäste“ meinte sie bei ihrem Antrittsbesuch zu Beginn des Jahres. Als sie am 01. Februar ihren Dienst im Museum antrat, erwarteten jede Menge spannende Aufgaben auf die 39-Jährige. Planungen rund um das Projekt ‚Urland‘, der Ausbau von Kooperationen mit Schulen, die Durchführung kernlehrplanorientierter museumspädagogischer Angebote für Schulklassen – um nur einige zu nennen – werden zukünftig den Arbeitstag von Dr. Civis füllen.