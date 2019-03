Dr. F.-W. Hillbrand als Vorsitzender bestätigt

Bielefeld. Der Umweltausschuss der Industrie- und Handelskammer Ostwestfalen zu Bielefeld (IHK) hat sich neu konstituiert. Dr. Friedrich-Wilhelm Hillbrand, Geschäftsführer der Dr. Hillbrand GmbH in Porta Westfalica, wurde als Vorsitzender des Umweltausschusses von den Mitgliedern wiedergewählt.

Dr. Hillbrand ist seit 23 Jahren Mitglied dieses IHK-Ausschusses und seit 11 Jahren dessen Vorsitzender. Als sein Stellvertreter wurde Roland Kuhnke, Abteilungsleiter Umwelt und Bau, Dr. Oetker Nahrungsmittel KG (Bielefeld), in seinem Amt bestätigt. Dem Gremium gehören 38 Inhaber, Geschäftsführer und Führungskräfte ostwestfälischer Unternehmen an, sieben Unternehmensvertreter wurden neu in den Ausschuss gewählt. Die Wahlperiode dauert bis 2022. Inhaltlich befasste sich der Ausschuss in seiner ersten Sitzung mit praxisnahen Strategien zur betrieblichen Umsetzung von Maßnahmen im Umweltschutz, der Ressourcenschonung und des Energiemanagements. Darüber hinaus wurden die globalen Nachhaltigkeitsziele hinsichtlich der betrieblichen Umsetzbarkeit thematisiert.

Im Rahmen seiner konstituierenden Sitzung war der Ausschuss bei der ZF Friedrichshafen AG in Bielefeld zu Gast. Das Unternehmen ist ein weltweit führender Technologiekonzern in der Antriebs- und Fahrwerktechnik sowie der aktiven und passiven Sicherheitstechnik. Am Standort Bielefeld hat sich ZF auf die Aufarbeitung von gebrauchten Kupplungsaggregaten und Drehmomentwandlern spezialisiert.