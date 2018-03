Dr. Emmanuel Siregar folgt auf Gerd Hartwig

Harsewinkel. Dr. Emmanuel Siregar tritt zum 1. April 2018 die Nachfolge von Gerd Hartwig als Generalbevollmächtigter der CLAAS Gruppe, Ressort Personal, an.Gerd Hartwig trat 2004 nach Stationen bei Dr. Oetker, Weidmüller und der Postbank AG in die Unternehmensgruppe ein und geht in den Ruhestand. Über 14 Jahre gestaltete er bei CLAAS den personellen und organisatorischen Ausbau – national und international – maßgeblich mit.

„Wir danken Gerd Hartwig sehr für die langjährige und erfolgreiche Arbeit. Unter seiner Führung wurden die langfristige Personalstrategie und -entwicklung, die internationalen Förderprogramme sowie das Employer Branding geprägt und weiterentwickelt“, erklärt Cathrina Claas-Mühlhäuser, Vorsitzende des CLAAS Aufsichtsrates. „Mit Dr. Siregar konnten wir einen ausgesprochen erfahrenen und werteorientierten Personalmanager für unser Familienunternehmen gewinnen.“

Siregar studierte Humanmedizin und Katholische Theologie an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. Nach seiner Promotion an der Päpstlichen Universität Gregoriana in Rom übernahm er zahlreiche leitende Funktionen u.a. als Personalvorstand bei Fielmann, Personalgeschäftsführer von Karstadt und zuletzt als Geschäftsführer Personal und Organisation bei Sanofi-Aventis Deutschland

Über CLAAS

Das 1913 gegründete Familienunternehmen CLAAS (www.claas.com) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Landtechnik. Das Unternehmen mit Hauptsitz im westfälischen Harsewinkel ist europäischer Marktführer bei Mähdreschern. Die Weltmarktführerschaft besitzt CLAAS mit einer weiteren großen Produktgruppe, den selbstfahrenden Feldhäckslern. Auf Spitzenplätzen in weltweiter Agrartechnik liegt CLAAS auch mit Traktoren sowie mit landwirtschaftlichen Pressen und Grünland-Erntemaschinen. Zur Produktpalette gehört ebenfalls modernste landwirtschaftliche Informationstechnologie. CLAAS beschäftigt über 10.900 Mitarbeiter weltweit und erzielte im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz von 3,7 Milliarden Euro.