Dr. Albrecht Krause-Bergmann erneut mit dem Focus-Siegel ausgezeichnet

Chefarzt des Klinikum Gütersloh zählt damit zu den Top-Medizinern Deutschlands

Gütersloh . Dr. Albrecht Krause-Bergmann, Chefarzt der Plastischen-, Ästhetischen- und Handchirurgie im Klinikum Gütersloh, wurde erneut für seine hervorragenden Leistungen im Bereich der Bauchdeckenstraffung ausgezeichnet und wird auch im Jahr 2020 in der renommierten Focus-Ärzteliste geführt. Das ist das Ergebnis einer umfangreichen Studie, die das unabhängige Recherche-Institut MINQ im Auftrag des Nachrichtenmagazins Focus durchgeführt hat. Dr. Albrecht Krause-Bergmann gehört damit nach 2019 im zweiten Jahr in Folge zu den ausgezeichneten Top-Medizinern in ganz Deutschland.

„Wir freuen uns als gesamtes Team über die Auszeichnung, denn sie ist eine erneute Bestätigung für die gute Arbeit, die in unserer Abteilung geleistet wird. Das Ergebnis beweist unsere medizinische Kompetenz und guten Behandlungsergebnisse, die hohe Patientenzufriedenheit sowie die besondere Reputation in Fachkreisen. Auch wird unser Engagement bei der operativen Versorgung von Patienten nach Gewichtsreduktion belohnt. Dies ist auch Ausdruck der guten Kooperation mit Selbsthilfegruppen verschiedener Adipositas-Zentren“, so Dr. Albrecht Krause-Bergmann.

Die Ärzte, die im deutschlandweiten Focus-Vergleich zu den empfehlenswertesten des Landes zählen, erhalten die Auszeichnung „Top-Mediziner 2020“ für ganz Deutschland und für den jeweiligen Fachbereich. Der Focus hatte für seine Liste Chef- und Oberärzte sowie niedergelassene Fachärzte unter anderem danach gefragt, wohin diese ihre Patienten schicken und welche Ärztekollegen nach Ansicht der befragten Mediziner gute Arbeit leisten. Neben der Reputation im Kollegenkreis erfassten die Rechercheure weitere Kriterien, welche die medizinische Qualität eines Arztes widerspiegeln.

Dr. Albrecht Krause-Bergmann ist Facharzt für Chirurgie mit der Zusatzbezeichnung Handchirurgie sowie für Plastische, Ästhetische und Rekonstruktive Chirurgie. Er blickt auf langjährige Erfahrungen in der plastisch-chirurgischen Versorgung von Patienten unter anderem in Hannover, Hildesheim, Hameln und Münster zurück. Seit 2018 ist Dr. Krause-Bergmann Chefarzt der Plastischen-, Ästhetischen- und Handchirurgie im Klinikum Gütersloh. Die Abteilung bietet die vier verschiedenen Bereiche der Plastischen Chirurgie an: die Rekonstruktive (wiederherstellende) Chirurgie, die Verbrennungschirurgie, die Handchirurgie und die Ästhetischen Chirurgie. Neben seiner klinischen Tätigkeit engagiert sich Dr. Krause-Bergmann zudem seit vielen Jahren in der Deutschen Gesellschaft der Plastischen, Rekonstruktiven und Ästhetischen Chirurgen (DGPRÄC).