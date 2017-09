DORTMUNDER HERBST lockt erstmals Autoliebhaber

Dortmund. Der DORTMUNDER HERBST findet in diesem Jahr von Samstag bis Mittwoch – und damit erneut auch am Tag der Deutschen Einheit – statt. Vom 30.9. bis zum 4.10.2017 lockt die Verbrauchermesse mit vielen verschiedenen Themenwelten in die Messe Dortmund. Neu sind in diesem Jahr die Autotage Dortmund, in deren Rahmen Fahrzeuge getestet und gleich Probe gefahren werden können. In Halle 8 wartet auf die Besucher eine große Präsentation der Polizei, des DRK und der Feuerwehr unter der Überschrift SICHER & GESUND. Die Spielewelt „digital & fun“, die im Vorjahr Premiere feierte, erlebt ihre Wiederauflage.

Wieder einmal erwartet die Besucher eine bunte Erlebniswelt zum Informieren und Einkaufen. Mehr als 620 Aussteller aus 14 Ländern sind in diesem Jahr auf dem DORTMUNDER HERBST vertreten. Neben deutschen Unternehmen sind Aussteller unter anderem aus Großbritannien, Italien, Indien, Polen, den Niederlanden und Österreich zu Gast. Im Vorjahr wurden 52.000 Besucher auf der Messe gezählt.

Premiere für die Autotage

Unter den verschiedenen Themenwelten feiern in diesem Jahr die „Autotage Dortmund“ Premiere. Durch sie haben die Besucher in Dortmund erstmals die Chance, sich auf einer der größten Neuwagen-Verkaufsausstellungen in Nordrhein-Westfalen zu informieren und beraten zu lassen. Die Autotage in Halle 3B bieten die Zeit sparende Gelegenheit, an einem neutralen Ort auf fast 10.000 Quadratmetern Fläche rund 20 Automarken zu vergleichen und auch gleich außerhalb der Hallen Probe zu fahren.

Bei den Ausstellungsfahrzeugen ist für jeden Geschmack etwas dabei: Vom Mittelklasse- und Familienauto, wie der Opel Insignia oder der Golf Sportsvan, über kleine Stadtflitzer, wie der VW Up oder der Fiat 500, bis hin zum schnellen Sportwagen von Jaguar oder Porsche. Außerdem erwarten die Besucher auch Marktneuheiten, wie der neue VW Polo, sowie einige Elektroautos, wie beispielsweise der Smart fortwo electric drive oder der e-Golf.