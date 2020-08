Dorfverein-Falke-Berlebeck e.V. holt den Umwelttag 2020 nach

Berlebeck. Der jährliche Umwelttag, an dem der Dorfverein-Falke-Berlebeck den achtlos weggeworfenen Abfall und Unrat, welcher sich am Straßenrand und leider auch an den Böschungen ansammelt, entfernt, konnte wegen CORONA leider am 04.04.2020 nicht durchgeführt werden.

Deshalb sind wir sehr froh darüber, dass wir am Samstag, den 01.08.2020, diesen Termin erfolgreich nachholen konnten. Natürlich mussten und haben wir uns an die CORANA Auflagen gehalten, wie z.B. das Führen einer Anwesenheitsliste, die Bereitstellung von Desinfektionsmitteln und Handschuhen sowie natürlich die Einhaltung des Mindestabstandes (selbst auf dem u.a. Foto der beteiligten Helfer).

Da es sich zum Glück um eine Veranstaltung unter freiem Himmel handelt und es genügend Straßen in Berlebeck gibt, die kontrolliert bzw. vom Abfall befreit werden mussten, konnten immer „Zweierteams“, meistens sogar aus einer Familie, gebildet werden.

Der Dorfverein-Falke-Berlebeck bedankt sich recht herzlich zuerst natürlich bei allen ehrenamtlichen Helfern, die wie jedes Jahr ihre Freizeit für diese Aktion einbringen, und Firma Strunkmann, die uns unentgeltlich die Fahrzeuge zur Verfügung stellt, wie auch andere Teilnehmer Anhänger und Zugfahrzeuge stellen.

Des Weiteren bei der Stadt Detmold, die sich um die Entsorgung des von uns gesammelten Schrotts kümmert und uns hierfür die Müllcontainer bereitgestellt hat. Die Fleischerei Kruel aus Heiligenkirchen hat sich um unser leibliches Wohl gekümmert und uns die Würstchen für das anschließende Grillen gespendet, auch hierfür vielen Dank.