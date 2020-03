Donnerstags im BiZ

Ergotherapeut (m/w/d) / Physiotherapeut (m/w/d)

Bielefeld/ Kreis Gütersloh. Das Berufsinformationszentrum (BiZ) der Agentur für Arbeit in Bielefeld informiert am Donnerstag, den 12. März 2020 ,zu Ausbildungsmöglichkeiten rund um die Berufsbilder Ergotherapeut / in und Physiotherapeut /in. Ergotherapie und Physiotherapie gehören zu den wichtigsten Heilmaßnahmen in der Rehabilitation. Hier ist neben Kreativität, Geduld und Einfühlungsvermögen auch eine gute körperliche Verfassung notwendig. Rainer Külker, Schulleiter der Schule für Ergotherapie des Evangelischen Klinikums Bethel, sowie Annette Köhne, stellvertretende Schulleiterin der Schule für Physiotherapie des Evangelischen Klinikums Bethel, erklären das Bewerbungsverfahren und Inhalte und Ablauf der Ausbildungen. Selbstverständlich können auch individuelle Fragen erörtert werden. Veranstaltungstag: 12 .März 2020 (Donnerstag) Uhrzeit: 16.00 Uhr Veranstaltungsort: Berufsinformationszentrum (BiZ) der Agentur für Arbeit Bielefeld, Werner -Bock -Str. 8 Die Teilnahme ist wie immer kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Weitere ausführliche Berufsinformationen finden Sie im BERUFENET der Arbeitsagentur unter berufenet.arbeitsagentur.de.