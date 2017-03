Dominik Füzi macht Lust auf gute Abschlüsse

Gütersloh. Herausfinden, was der Kunde möchte, und gute Geschäfte machen: Das zählt in jeder Branche. Es gibt viele Erfolgsrezepte, wie man sich selbst motiviert, den Kunden begeistert und überzeugen kann. Mit der Veranstaltung „Mittelstand trifft Rathaus“ am Dienstag, 21. März, um 18.30 Uhr im Kleinen Saal der Stadthalle Gütersloh präsentiert die Wirtschaftsförderung der Stadt Gütersloh Dominik Füzi, der als Deutschlands jüngster Verkaufstrainer gilt. Unter dem Titel „Abschlussstark“ wird Dominik Füzi aufzeigen, wie man einen Sog erzeugen und die Lust auf erfolgreiche Gespräche steigern kann. Füzi, erfolgreicher Unternehmer und Dozent an der International Business School Nürnberg, beflügelt Verkäufer zu besten Resultaten und motiviert auch diejenigen, die nicht direkt an der Verkaufsfront stehen und dennoch von den Gesprächsstrategien profitieren können. Die Wirtschaftsförderung der Stadt Gütersloh möchte mit dieser Veranstaltung vor allem kleinere Unternehmen mit bis zu 50 Mitarbeitern ansprechen und eine Plattform zum Austausch bieten. Außer der Wirtschaftsförderung stehen Ansprechpartner aus verschiedenen Bereichen der Verwaltung wie die Breitbandkoordinierungsstelle oder auch die Volkshochschule zur Verfügung. Anmeldungen zu „Mittelstand trifft Rathaus“ sind möglich bei Monika Struschka per E-Mail an Monika.Struschka.guetersloh.de oder unter der Telefonnummer 823503.