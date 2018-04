DINNER & DANCE im Légère Hotel Bielefeld

Kulinarik trifft moderne Barkultur – Lifestyle trifft Urban Beat – La Nuit verbindet

Samstag 14. April 2018

Légère Hotel Bielefeld

Bielefeld. Ihr „Whole in one“-Event in Ostwestfalen-Lippe. Keine lästigen Ortswechsel und Taxifahrten, keine langen Schlangen an diversen Garderoben, keine Überlegungen mehr wohin nach dem Dinner, keine Diskussionen mehr mit Freunden ob nur ein Absacker oder ob man vielleicht doch noch etwas steil gehen möchte!

Denn ab 2018 können Sie alles an einem Ort erleben. La Nuit – vereint Sie, Ihre Freunde, Ihre Wünsche und Planungen an einem Ort! In Ihrer faces Lounge & Bar. Infos zur Veranstaltung unter: legere-hotels-online.com oder unter extrembeweglich.de.

// • //DINNER* & DANCE // inklusive 1 Campari Welcome Drink // 3-Gang-Menu inkl. 1 korrespondierendes Getränk (Bier, Wein, Wasser oder Softdrink).

BEGINN // 19.00 Uhr – 3.00 Uhr

DANCE // inklusive

PREIS // pro Person 49 €

// • // DANCE // inklusive 1 Campari Welcome Drink

BEGINN // 21.30 Uhr – 3.00 Uhr

EINLASS // pro Person 9 € // • //

DJ Herr Thomas Stuke begleitet Euch durch die La Nuit

Reservierung & Kartenvorverkauf

*Tischreservierungen für DINNER nehmen Sie bitte unter der Telefonnummer Légère Hotel Bielefeld 0521 48958-132 vor. Kartenvorverkauf DANCE an der Hotel Rezeption unter Telefon 0521 489580, in der Altstadt bei nineteen87 nineteen87.de oder online unter extrembeweglich.de. Es stehen jeweils nur limitierte Kartenkontingente zur Verfügung. Kein Einlass ohne gültige Karte am Veranstaltungsabend.