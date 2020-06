Digitaltag 2020 – Minden ist dabei

Minden. Die Stadt Minden beteiligt sich erstmals am bundesweiten Digitaltag. Die mehr als 1.000 geplanten Online-Aktionen am 19. Juni 2020 stehen unter dem Claim „Digitalisierung gemeinsam gestalten“ (#digitalmiteinander). Es gibt ein breites Angebot für Jung und Alt – sowohl für Einsteiger als auch für Fortgeschrittene. „Digitalisierung verändert unseren Alltag zunehmend und unser Berufsleben tiefgreifend. Gemeinsam können wir den digitalen Wandel gestalten und alle dazu einladen mitzumachen“, so das Partnernetzwerk, das zum Mitmachen einlädt.

Mehr als 25 Partner haben sich zu einem breiten gesellschaftlichen Bündnis zusammengeschlossen, um deutschlandweit einen jährlich stattfindenden Aktionstag zu digitalen Themen anzubieten und digitale Teilhabe für alle zu fördern. Zum Partnernetzwerk „Digital für alle“ gehören unter anderem die Arbeiterwohlfahrt, die Caritas, die Diakonie, die Volkshochschulen, der Deutsche Städtetag und viele andere.

Die Stadt Minden beteiligt sich mit mehreren eigenen Aktionen am diesjährigen Digitaltag. Den Anfang macht um 10 Uhr eine interaktive Challenge, bei der mit Hilfe der Teilnehmer*innen ein Roboter während eines Livestreams programmiert werden soll. Es folgt um 12 Uhr „Irgendwie speziell – Kitchen Impossible aus den Katakomben des Stadttheaters“. Um 14 Uhr wird das App-Angebot der Stadt Minden vorgestellt und um 15 Uhr präsentiert das Mindener Museum Ausgrabungen und Funde aus Petershagen-Ilse online. Um 17 Uhr geht es wieder in die „Katakomben“ des Stadttheaters mit einer Live-Schalte.

Alle Mindener Aktionen finden auf dem städtischen YouTube Kanal „Stadt Minden“ sowie auf dem Instagram-Kanal des Mindener Theaters „@junges_theater_Minden“ statt.

Jeder, der einen Zugang hat, kann sich reinschalten. Dazu gibt es auch einen Programmflyer (siehe Anlage).