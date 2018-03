NRW-Wirtschaftsminister Prof. Dr. Andreas Pinkwart hält Öffentliche Vorlesung an der Fachhochschule des Mittelstands (FHM) und eröffnet Ausstellung „Zukunft Mittelstand“

Bielefeld. Professor Dr. Andreas Pinkwart, Minister für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen, hat am 20. März eine Öffentliche Vorlesung zum Thema „Digitalisierung und Herausforderungen im Mittelstand“ an der Fachhochschule des Mittelstands (FHM) gehalten. Im Anschluss daran eröffnete er die Ausstellung „Zukunft Mittelstand“, die in Zusammenarbeit mit Studierenden der FHM sowie Unternehmen aus OWL entstanden und in der Galerie am Campus in Bielefeld zu besichtigen ist.

Rund 100 Gäste waren der Einladung in das Forum der FHM Bielefeld gefolgt. Bei seiner Öffentlichen Vorlesung stellte der ehemalige Rektor der Handelshochschule Leipzig und jetzige Wirtschafts- und Digitalminister die besonderen Herausforderungen der mittelständischen Unternehmen heraus: „Die Digitalisierung bietet vielmehr Chancen als Risiken für mittelständische Unternehmen. Digitale Angebote helfen ihnen dabei, die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken und ihre Geschäftsmodelle weiterzuentwickeln. Dafür haben wir beispielsweise die Hubs der Digitalen Wirtschaft NRW, in denen mittelständische Unternehmen gemeinsam mit jungen und innovativen Start-ups an zukunftsfesten Lösungen arbeiten.“ Die kleinen und mittelständischen Unternehmen seien das Rückgrat unseres Wohlstands und das Land entwickle gerade eine Digitalstrategie, die sie bei den anstehenden Herausforderungen unterstütze.

Anschließend folgte der zweite Part der Veranstaltung: Unter der Leitung von FHM-Prof. Jochen Dickel entwickelten Studierende der Studiengänge „B.A. Kommunikationsdesign & Werbung“ sowie „B.A. Medienkreation und -produktion“ eine beeindruckende Ausstellung, die in der Galerie der FHM eröffnet wurde. Im Fokus stehen dabei Best Cases mittelständischer Unternehmen aus Ostwestfalen-Lippe, die zu den Themen Digitalisierung, Innovation, Personalmanagement, Internationalisierung und Finanzierung im besonderen Maße hervorheben. Prof. Dickel: „Unternehmen müssen sich heute die Frage stellen, wie sie in Zukunft produzieren und fortbestehen wollen. Eine Herausforderung, der sich alle Betriebe stellen müssen, ist natürlich die Digitalisierung. In unserer Ausstellung demonstrieren wir weitere zentrale Kernpunkte, die insbesondere unseren Studierenden wichtige Hilfestellungen für die Zukunft an die Hand geben.“

Die Ausstellung „Zukunft Mittelstand“ kann während der normalen Öffnungszeiten in den Räumlichkeiten der Fachhochschule des Mittelstands (FHM) besichtigt werden.

Foto: © Fachhochschule des Mittelstands