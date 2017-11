Digitaler Aufbruch in Gütersloh – Chancen sollen genutzt werden

Gütersloh. Mitte diesen Jahres haben CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN einen Antrag eingereicht für ein Konzept zur Digitalisierung der Stadt Gütersloh. Der Hauptausschuss tagte und beschloss, dass die Verwaltung ein Konzept vorlegen sollte. Nun ist es soweit, am 04.12.17 tagt der Hauptausschuss wieder und entscheidet über die Umsetzung dieses Konzepts. Aber was genau beinhaltet dieses Konzept? Henning Schulz, der Bürgermeister von Gütersloh, erklärt es.

Für Henning Schulz hat das Thema Digitalisierung einen besonderen Stellenwert, es sei sehr interessant und auf jeden Fall notwendig darüber zu reden. Er sieht allerdings auch die Diskrepanz zwischen Angst und Euphorie bei diesem Thema. Natürlich wollen wir unseren Alltag erleichtert haben, aber wir wissen auch, dass unsere Daten überall landen könnten. Das neue Konzept zum digitalen Aufbruch soll beide Seiten aufgreifen: Die Erleichterung des Alltags, die Automatisierung bestimmter Systeme und Vorgänge, so wie die Sicherheit im Netz und den Schutz der persönlichen Daten.

Schulz nennt eine mögliche Option im Bereich öffentlicher Verkehrsmittel. Durch eine Standortangabe der Menschen, die mit dem Bus fahren wollen, wäre dieser nicht mehr haltestellengebunden, sondern würde eine optimale Route angezeigt bekommen, was Zeit spart und auch umweltfreundlicher sei. Viele Dinge seien in Gütersloh bereits realisierbar, nur noch nicht umgesetzt. „Der digitale Aufbruch in Gütersloh passt in die Digitale Modellregion OWL und kann sich in einem guten Umfeld entwickeln“, so Schulz. Die Grundlagen zur Digitalisierung sind gegeben durch das zweijährige Projekt Modellkommune E-Government, durch welches unter anderem das Bürgerportal umgesetzt werden konnte. Außerdem nahm Güterloh dieses Jahr am Wettbewerb „Digitale Stadt“ teil, durch welchen grundlegende Ideen zur Digitalisierung entwickelt wurden und auch im aktuellen Konzept ihren Platz gefunden haben. Digitalisierung und Data Science werden auch im neu gegründeten Center for Applied Data Science Gütersloh behandelt, welches zur FH Bielefeld gehört.

Das neue Konzept soll alle Gruppierungen einbinden, Rentner, wie auch junge Leute, aber auch große Firmen und Unternehmen. Zur Kommunikation zwischen all diesen Partein, sowie auch zwischen Verwaltung und Politik, soll es einen neuen Posten geben, den CDO (Chief Digital Officer).

Foto: (v.l.) Büroleiter Rainer Spieß und Bürgermeister Henning Schulz

Foto und Text: Lea Simon