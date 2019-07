Digitaler Aufbruch Gütersloh: Junge Menschen unter 30 gesucht

Jetzt bewerben!

Gütersloh. Ihre ganz spezielle Perspektive ist gefragt: Die Altersgruppe „29 Jahre und jünger“ ist eingeladen, mit ihren Ideen und Vorstellungen den Digitalen Aufbruch Gütersloh voranzubringen. In einem Verfahren, das jetzt beginnt, können sich junge Menschen dieser Altersgruppe bis zum 1. September als „Morgenmacher“ auf der Internet-Plattform www.digitaler-Aufbruch-guetersloh.de bewerben.

Ihr Benefit: die Zukunft der eigenen Stadt aktiv mitgestalten, gemeinsam mit anderen entwickeln, wie man in Zukunft in Gütersloh leben möchte und welche digitalen Angebote Vorrang haben sollen, als Experte für die eigene Zukunft von anderen Experten lernen, sich mit anderen vernetzen, um eigene Aktionen auf die Beine zu stellen. „Du willst deine Zukunft – dein Morgen – gestalten? Du hast eine Idee, um das Leben in deiner Stadt besser zu machen? Dann los, werde Teil des Digitalen Aufbruchs! Werde Morgenmacher im Rahmen des Digitalen Aufbruchs Gütersloh,“ heißt es unter anderem in den Informationen auf der Internet- Plattform, in sozialen Medien, auf Plakaten, auf Displays und auf Flyern, die in den kommenden Wochen überall dort verteilt werden, wo junge Menschen unterwegs sind.

Angesprochen sind Schüler*innen und junge Arbeitnehmer*innen, Azubis, Student*innen, junge Mitglieder in Sportvereinen, Besucher*innen von Jugendeinrichtungen. Sie können auf der Plattform ihre Motivation in einem kurzen Text skizzieren, sie können aber auch mit einem Video, einer Bildcollage oder mit O-Ton ihre Idee für die digitale städtische Zukunft vorstellen. Die Ideen werden auf der Kick- Off-Veranstaltung im Herbst präsentiert, die fünf besten werden für die Weiterentwicklung ausgewählt. „Die Sicht der ganz jungen Menschen auf ihre Zukunft spielt eine zentrale Rolle im Rahmen des Digitalen Aufbruchs,“ hat Bürgermeister Henning Schulz bereits bei der Auftaktveranstaltung im vergangenen November im Gütersloher Theater klar gemacht. Das bekräftigt er noch einmal in dem Aufruf und macht deutlich, dass die Morgenmacher eine wichtige Funktion bei der Auswahl, Entwicklung und Bewertung einzelner Projekte in diesem Beteiligungsprozess haben werden. „Voraussetzung ist die Bereitschaft, in den nächsten eineinhalb Jahren an einer Digitalen Agenda für Gütersloh aktiv mitzuarbeiten.“ Dazu gehört auch die Einladung zur Teilnahme an den öffentlichen Denklaboren zu den Themen „Zukunft der Arbeit“, „Neue digitale Öffentlichkeit“, „Vernetzte Mobilität“, „Nachhaltige Lebenswelten“, „Bildung und Kultur in der digitalen Welt“, die in diesen Wochen Projektideen entwickeln. Aber darüber hinaus enthält der Aufruf Morgenmacher zu werden, auch die Option, eigene Veranstaltungsformate und –foren zu entwickeln. Henning Schulz: „Der Digitale Aufbruch Gütersloh hat mit seinen Formen der Beteiligung auch experimentellen Charakter. Und ich bin sicher, es ist gerade für junge Menschen attraktiv, die Möglichkeiten, die sich hier bieten, zu nutzen.“