Digitale Selbstverteidigung – Wie sicher sind meine Daten?

Minden. Die Welt um uns herum wird immer sicherer: im Straßenverkehr können wir uns auf technisch gute Autos verlassen und vor Einbrüchen ins eigene Haus schützen hochmoderne Sicherheitssysteme. Aber was ist mit unseren digitalen Daten – sind die auch so gut geschützt? Es kann schwerwiegende Folgen haben, wenn diese nicht gesichert sind.

Dieses Thema greift der Vortrag zur „Digitalen Selbstverteidigung“ auf. Es wird darüber gesprochen warum man ein Recht auf Privatsphäre hat, was Daten alles können, was Biometrik kann und wie sicher eigentlich unsere Passwörter sind. Es gibt praktische Tipps zu Passwörtern und es wird sich über mögliche Risiken der persönlichen Daten ausgetauscht. Außerdem sollen Fragen gestellt und Themen für weitere Veranstaltungen gesammelt werden.

Der Workshop zur Digitalen Selbstverteidigung findet im neuen COLLABS Medienlabor der Stadtbibliothek Minden am 27. Februar von 19 Uhr bis 21 Uhr statt. Die Teilnahme ist kostenfrei und eine Voranmeldung ist nicht notwendig. Wer Fragen hat, kann sich in der Stadtbibliothek bei Lukas Opheiden, E-Mail: l.opheide@minden.de oder per Telefon: 0571-83791 16 melden. Das COLLABS Medienlabor befindet sich im Haus der Bildung, Königswall 14, 32423 Minden.