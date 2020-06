Digitale Kontaktdatenerfassung im Freibad Hiddesen

Erweiterung der Möglichkeiten im Zuge der Corona-Maßnahmen

Detmold. Am Montag, den 25. Mai 2020, öffnete das Freibad in Hiddesen als erstes Freibad dieser Saison, welches in Detmold seitdem als Testbetrieb fungiert, um die von der Landesregierung veröffentlichten Corona-Auflagen in der Praxis anzuwenden mit dem Ziel, die Umsetzung aufgrund der Praxiserfahrungen stetig zu verbessern.

Eine zu erfüllende Auflage für die Öffnung der Freibäder ist, dass jede*r Besucher*in beim Eintritt in das Bad die persönlichen Kontaktdaten hinterlassen muss. Zudem müssen von den Kassenkräften die Uhrzeit des Betretens und des Verlassens des Bades eines jeden Gastes notiert werden. Ohne dies ist ein Einlass in das Bad nicht gestattet. „In den ersten Tagen des Testbetriebes hat sich gezeigt, dass nicht alle Besucher*innen auf die dadurch entstehenden längeren Wartezeiten mit Verständnis und Geduld reagiert haben. Daher haben wir uns kurzfristig entschieden, die Erfassung der Kontaktdaten mit einer digitalen Lösung zu vereinfachen“, erklärt Frank Hilker, I. Beigeordneter und Kämmerer der Stadt und gleichzeitig Geschäftsführer der DetCon GmbH.

Besucher*innen, die ihr Smartphone mit ins Freibad nehmen, haben ab sofort die Möglichkeit, sich online auf der Seite https://hygiene-ranger.de/unternehmen/detcon-gmbh zu registrieren und so Ihre Kontaktdaten für den nächsten Freibadbesuch zu hinterlegen. Eine Anleitung für die Gäste ist ebenfalls auf der Seite zu finden. Nach dem Scannen des QR-Codes am Eingang und erfolgreicher Registrierung oder Hinterlegung der Daten wird der Check-In ausgeführt. So wird die Uhrzeit automatisch im System gespeichert. Frank Hilker erklärt weiter: „Natürlich haben Badegäste ohne Smartphone auch weiterhin die Möglichkeit, bei der Kassenkraft ihre persönlichen Daten zu hinterlassen.“ Zusätzlich werden wie bisher nummerierte Karten ausgegeben, um sicherzustellen, dass die maximal zulässige Anzahl von Badegästen eingehalten wird.

Ansprechperson bei Rückfragen: Petra Schröder-Heidrich

