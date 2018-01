Digitale Bildbearbeitung für Einsteiger

Workshop im Heinz Nixdorf MuseumsForum

Paderborn. Wie werden aus Schnappschüssen ansehnliche Fotos? Wie kann am Computer die Belichtung korrigiert werden und wie schneide ich Fotos zurecht? Das sind nur einige von zahlreichen Fragen, die im Mittelpunkt eines dreiteiligen Workshops stehen, der am Montag, 19. Februar von 17 bis 21 Uhr im Heinz Nixdorf MuseumsForum in Paderborn beginnt. Die Teilnehmer lernen den Umgang mit Photoshop Elements 13 und die Grundlagen der digitalen Bildbearbeitung kennen.