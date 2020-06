Digital miteinander und miteinander digital

CIIT beteiligt sich am bundesweiten Digitaltag

Lemgo. Unter dem Motto „Digitalisierung gemeinsam gestalten“ findet am Freitag, den 19. Juni der bundesweite Digitaltag 2020 statt. Mit rund 1000 Aktionen soll der Digitaltag Menschen in ganz Deutschland verbinden und eine Plattform bieten, um verschiedenste Aspekte der Digitalisierung zu beleuchten, Chancen und Herausforderungen zu diskutieren und einen breiten gesellschaftlichen Dialog anzustoßen. Auch das CENTRUM INDUSTRIAL IT (CIIT) beteiligt sich mit mehreren Fachvorträgen und Institutsvorstellungen an diesem Tag.

Von 10 bis 17 Uhr werden stündlich Videos auf den Youtube-Kanal des CIIT hochgeladen. Unter anderem werden sich die drei Partnerinstitute Fraunhofer IOSB-INA, Institut für industrielle Informationstechnik (inIT) und das Institut für Wissenschaftsdialog (IWD) der Technischen Hochschule OWL vorstellen. Zudem gibt es fünf Fachvorträge, die jeweils einen anderen Aspekt der Digitalisierung beleuchten. Warum uns künstliche Intelligenz keine Angst machen muss, erklärt uns Professor Volker Lohweg, Institutsleiter am inIT in seinem Vortrag. Alexander Kuhn und Arne Neumann arbeiten als wissenschaftliche Mitarbeiter am inIT und werden einen Einblick in die Themen „Assistenzsysteme“ und „5G“ geben. Warum zu einem guten Team immer ein Hacker, ein Hipster und ein Hustler gehören, das erzählt Professor Andreas Welling vom IWD in seinem Vortrag zum Thema „Gründen“. Frank Marek, Geschäftsführer des CIIT-Partners ISI Automation wird über das Thema „Digitaler Zwilling – von der Kundenbestellung bis zur fertigen Anlage“ berichten und aufzeigen, wie moderne Fabrikautomation im Zeitalter von Industrie 4.0 aussehen kann.

„Wir haben bei uns im Haus ständig mit dem Thema Digitalisierung zu tun. Unsere Partner arbeiten rund um die Uhr an der IT-basierten Automation von morgen. Daher war es für uns klar, dass auch wir unseren Beitrag am Digitaltag leisten und hoffen, dass wir so viele Menschen wie möglich damit erreichen“, freut sich Margarethe Nickel, Geschäftsführerin des CIIT auf den Tag.

Alle Videos wird es ab 10 Uhr auf dem CIIT-Youtube Kanal und dem Facebook-Channel unter https://www.facebook.com/CIIT.OWL/ geben.