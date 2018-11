Digital in NRW wird weiter gefördert

Digital in NRW wird mit 4,5 Millionen Euro bis 2020 weiter gefördert

Paderborn. Seit Anfang 2016 unterstützt „Digital in NRW – Kompetenz für den Mittelstand“ erfolgreich kleine und mittlere Betriebe beim Thema Digitalisierung. Das Bundeswirtschaftsministerium (BMWi) hat jetzt einer Verlängerung des Kompetenzzentrums bis 2020 zugestimmt.

Die Digitalisierungs-Expertinnen und Experten werden damit für zwei weitere Jahre mit 4,5 Millionen Euro gefördert. Veranstaltungen, Workshops und Lab-Touren können nach Beendigung der ersten Förderphase Ende 2018 nahtlos weitergeführt werden. „Die Verlängerung unserer Förderung durch das Bundeswirtschaftsministerium ermöglicht es uns nicht nur weiterzuarbeiten, sondern auch spannende neue Formate zu entwickeln. Wir freuen uns, dass so die Arbeit unseres Kompetenzzentrums gewürdigt und ihm auch Vertrauen für die Zukunft geschenkt wird“, so Dr. Matthias Parlings, Digital in NRW-Geschäftsstellenleiter Metropole Ruhr.

Fazit: Über 1000 Angebote und 30 Projekte bisher

Seit Start in 2016 hat Digital in NRW mehr als 550 Unternehmensgespräche geführt und rund 280 Fachveranstaltungen in Demozentren und bei Unternehmen organisiert. Die Digitalisierungs-Expertinnen und Experten waren auf über 300 Veranstaltungen mit Info-Vorträgen und Exponaten vertreten und arbeiten inzwischen mit einem Netzwerk aus über 60 Kooperationspartnern zusammen. In der ersten Förderphase erarbeiteten Unternehmen in 30 Transfer- und Umsetzungsprojekten konkrete Lösungen. Dabei helfen Forschungseinrichtungen den Betrieben zunächst dabei, einen überschaubaren Fahrplan für das große Thema Industrie 4.0 zu erstellen. Dann werden erste Schritte umgesetzt. So hat etwa die Polierscheibenfabrik Späth (10 Mitarbeitende) gemeinsam mit dem WZL der RWTH Aachen an der Erfassung seiner Betriebsdaten mit Sensorik gearbeitet. Einen Einblick in die Projekte gibt die Broschüre „Erfolgsgeschichten“, die hier zum Download bereitsteht: www.digital-in-nrw.de/de/downloads

2019 wird spannend: Angebote zu KI, Blockchain und Co.

Das Projektteam von Digital in NRW wird in 2019 und 2020 neue Veranstaltungen zu wichtigen Themen der Digitalisierung anbieten: Mittelständische Unternehmen können sich in den nächsten zwei Jahren auf spannende Workshops, Fachgruppen und Lab-Touren zu Künstlicher Intelligenz (KI), Machine Learning oder Blockchain freuen. Bewährte Formate von Digital in NRW werden weiterhin angeboten. Durch die Zusammenarbeit im Netzwerk des BMWi-Förderschwerpunktes „Mittelstand Digital“ werden Erfahrungen mit allen bundesweiten Kompetenzzentren ausgetauscht und an gemeinsamen Strategien für die Digitalisierung im Mittelstand gearbeitet. Alle Angebote von Digital in NRW sind auch künftig unter www.digital-in-nrw.de zu finden.

Förderschwerpunkt „Mittelstand-Digital“ des BMWi

„Digital in NRW – Kompetenz für den Mittelstand“ ist Teil des Förderschwerpunkts „Mittelstand-Digital“ des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi). Das Kompetenzzentrum bündelt die Expertise von Forschungseinrichtungen aus den Regionen Rheinland, Metropole Ruhr und OstWestfalenLippe. In der ersten Förderrunde 2016 bis 2018 erhielt Digital in NRW eine Förderung von knapp 7 Millionen Euro.

Der BMWi-Förderschwerpunkt „Mittelstand-Digital“ informiert kleine und mittlere Unternehmen über die Chancen und Herausforderungen der Digitalisierung. Regionale Kompetenzzentren helfen vor Ort dem kleinen Einzelhändler genauso wie dem größeren Produktionsbetrieb mit Expertenwissen, Demonstrationszentren, Netzwerken zum Erfahrungsaustausch und praktischen Beispielen. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie ermöglicht die kostenlose Nutzung aller Angebote von Mittelstand-Digital. Weitere Informationen finden Sie unter www.mittelstand-digital.de