Diesjährige BigBrotherAwards im Stadttheater Bielefeld

Digitalcourage e.V. wechselt Veranstaltungsort der BigBrotherAwards – sechs „Oscars für Datenkraken“

Bielefeld. Am Freitag, den 20. April, verleiht Digitalcourage e.V. wieder Negativpreise an die größten Datenschutzsünder. In diesem Jahr findet die Verleihung nicht in der Hechelei, sondern erstmals im Stadttheater Bielefeld statt. Andreas Liebold führt durch den Abend.

„Das ist nochmal ein Sprung“, stellt Künstlerin und Mitbegründerin von Digitalcourage e.V. Rena Tangens fest und verweist dabei auf eine gute Verankerung des Vereins in der Stadt Bielefeld. Auch Michael Heicks, Intendant des Stadttheaters, gefällt die Zusammenarbeit: „So eine Veranstaltung könnte auch ins Haus reinwirken.“ Tangens freut sich auf das Theaterpublikum: „Ich glaube, dass wir von vielen Leuten Unterstützung haben.“

Padeluun, Künstler, Netzaktivist und neben Tangens Mitbegründer des Vereins, hofft auch auf mehr Aufmerksamkeit im Ausland. Mit der Award-Verleihung möchte Digitalcourage auch neue Gesellschaftskreise für ihre Themen interessieren: „Wir möchten auch die klugen konservativen Menschen erreichen.“

Heicks sieht „viele Schnittpunkte“ bei der Arbeit im Stadttheater und der Arbeit des Vereins. Deswegen gehöre die Preisverleihung „auch ein Stück weit ins Theater“. Zudem wird es einen Beitrag des Ensembles Tanz des Theaters geben. Nach der Veranstaltung wird zum Sektempfang eingeladen, damit sich die Besucher unter anderem über die Themen der BigBrotherAwards unterhalten können – „Kommunikation statt Konfrontation“, so padeluun.

Digitalcourage bereiten zurzeit eine Verfassungsbeschwerde gegen Staatstrojaner vor. Dies ist nicht die erste: momentan gibt es eine laufende Verfassungsbeschwerde gegen die Vorratsdatenspeicherung. Insgesamt würden nur 2% solcher Beschwerden angenommen, so Tangens – der Verein und seine Arbeit werden ernst genommen. „Wir machen nicht nur Schöngeist und Theater“, schmunzelt padeluun.

Die Verleihung der BigBrotherAwards findet am 20. April von 18 bis 20 Uhr statt, Einlass ist um 17 Uhr. Karten gibt es an der Theaterkasse oder online auf shop.digitalcourage.de. Es besteht die Möglichkeit, ein Ticket für 5 Euro zu erwerben oder ein ermäßigtes für 0 Euro – oder aber ein Förderticket für 35 Euro oder ein Ticket für den Firmenpreis von 100 Euro. Wem dies nicht zusagt oder wem es zu Hause am besten gefällt, kann die Preisverleihung auch online ansehen auf bigbrotherawards.de/stream.