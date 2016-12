Die Zingster Fotowelt steht Kopf! Foto-Convention .fit for future. 23.-25.März 2017

Zingst. Die Wissbegierigen und die Kreativen der Fotowelt zieht es nach Zingst. Zum vierten Mal startet Zingst mit der Foto-Convention .fit for future. in die Saison 2017. Wer zukünftig professionell fotografieren m.chte, erh.lt bei diesem Event das nö19tige Rüstzeug. Erfolgreiche Fotografen vermitteln trendbestimmende Techniken und das nötige Knowhow in Workshops. BFF-Fotografen stehen für ein anspruchsvolles und abwechslungsreiches Vortragsprogramm. Neu: Alle Vorträge sind kostenfrei.

Sehenswerte Fotoausstellungen sorgen für einen fulminanten Start in den Frühling. Highlight dieses Zingst-Wochenendes ist der Lichtertanz der Elemente., dem eine aufregend klangvolle Zingster Musiknacht. folgt.

Die Foto-Conventon Zingst orientert sich getreu des Leitmotves .ft for future. auch in diesem Jahr an den Zukunftsfragen junger, engagierter Fotografen und Interessierter, die sich entwickeln wollen, immer auf der Suche nach neuen, kreativen Ideen oder einfach auf der Suche nach einer gehörigen Porton Inspiraton sind – fast schon Traditon. Die Teilnehmer haben in diesem Jahr erstmalig die Möglichkeit sich ihr Programm ganz individuell zusammenzustellen. Dem Wunsch der Teilnehmer entsprechend, haben sich die Organisatoren dazu entschlossen, das Vortragsprogramm durch einen erhöhten Praxisteil aufzustocken. Insgesamt 14 Workshops, zu sieben unterschiedlichen Themen, stehen an diesem Wochenende zur Wahl. Die optmale Ergänzung zur Praxis ist natürlich das Programm der Live-Vorträge. In diesem Jahr wartet die Foto-Conventon Zingst im Kunsthallenhotel Vier Jahreszeiten mit einem kostenfreien Vortragsprogramm der Extraklasse auf. Abgerundet wird das Ganze durch insgesamt sieben Fotoausstellungen und zahlreiche weitere Foto-Events, wie das allabendliche Get-Together und Mappenschauen. In entspannter Atmosphäre mit erfolgreichen Professionals der Fotoszene an einem Tisch sitzen, die eigenen fotografischen Leistungen präsenteren und im direkten Gespräch Erkenntnisse für dieweitere Arbeit sammeln. .ft for future. – ist Zeit für Begegnungen, für Diskussionen.

Zingst startet damit ereignisreich und unterhaltsam in die Saison und bietet zugleich ein Training mit zukunftsweisendem, inhaltsreichem Programm.

F O T O W O R K S H O P S

Jeden Tag ein Workshop-Hit. Interessenten können sich in diesem Menü ganz nach individuellen Vorstellungen einen maß geschneiderten Knowhow-Mix zusammenstellen. Der Schwerpunkt dieses Fotoworkshop-Angebots liegt auf ganz aktuellen Formen der digitalen Bilderzeugung und -bearbeitung.

Die Workshop-Referenten sind Lasse Behnke, Maritn Krolop, Dom Quichotte, Felix Rachor, Laura Helena, Lorenz Holder und Jens Eilers.

L I V E – V O R T R Ä G E

Es werden die außergewöhnlichen Projekte namhafter Fotografen vorgestellt, Einblicke hinter die Kulissen gewährt und die eine oder andere Zukunftsidee aufgezeigt. Auf der Bühne zu sehen sein werden folgende BFF-Mitglieder:

Claus Rudolph, Klaus Einwanger, Lars Langemeier & Peter Godry, Per Schorn, Klaus Mellenthin & Darius Ramazani und Dorothe Lanc.

Veranstaltungsort: Kunsthallenhotel Vier Jahreszeiten

Neu: Alle Vorträge sind kostenfrei.

F O T O E V E N T S

Zingst startet mit dem .Lichtertanz der Elemente. effektvoll in eine neue Saison! Nach der Laser-Licht- Show an der Seebrücke wird mit der Zingster Musiknacht weitergefeiert. Der .Lichtertanz der Elemente. ist ein Erlebnis für Augen und Ohren! Die Inszenierung auf der Seebrücke – mit Licht, Laser, Feuer, Wasser und einer besonderen Musik sorgt bei Gro. und Klein für Faszinaton und Staunen.

Termin: 25.03.2017 | 19 Uhr

weitere Informatonen unter:

https://www.erlebniswelt-fotografie-zingst.de/sites/default/files/publikationendownloads/

jp16_klick_magazin_fruehling_fin_web_0.pdf