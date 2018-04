HalleWestfalen. Vincent Gross bekommt „Rückenwind“: Nach dem Release seines gleichnamigen Debüt-Albums ging es für den 21-Jährigen aus dem schweizerischen Basel fortan Schlag auf Schlag: Seine Fernsehpremiere mit der neuen Single „Du, Du, Du“ feierte der smarte Sänger vor einem Millionenpublikum gemeinsam mit Florian Silbereisen in der Eurovisionsshow „Schlagercountdown“.

Nun folgt am kommenden Freitag (13. April, ab 19.05 Uhr) im GERRY WEBER EVENT CENTER in HalleWestfalen sein nächster großer Auftritt. Als Support-Act von Schlagerstar Maite Kelly (Konzertbeginn: 19.30 Uhr) im Rahmen ihrer deutschlandweiten Tournee „Die wunderbare Welt der Maite Kelly – Sieben Leben für dich“. So zeigt sich die 38-jährige Sängerin erfreut über die musikalische Unterstützung: „Es ist toll, dass ich diesen talentierten, jungen Künstler bei meiner Zusatztour mit dabei haben werde. Er ist nicht nur ein toller Typ, viele seiner Songs schreibt er selbst, er ist durch und durch musikalisch, und lebt für die Musik. Das verbindet uns sehr stark.“

Nachdem Vincent Gross seine TV-Premiere in der Eurovisionsshow gab, eroberte er auch bei der anschließenden erfolgreichen Promotion-Tour die großen Konzertbühnen und eröffnete bei Teenie-Superstar Mike Singer in 19 Städten in Deutschland, Österreich und der Schweiz die fast ausverkauften Konzerte der „Karma Tour 2017“. Neben seinen zahlreichen Live-Auftritten versteht er es zudem bei den Schlagerparaden zwischen den großen Stars zu begeistern und erreicht sein Zielpublikum von den Teenies bis hin zu den Großmüttern.

Der Entertainer wurde über YouTube entdeckt und zählt in den SocialMedia-Kanälen zu den begehrtesten Influencern aus der Schweiz. Seine aktuelle Single „Du Du Du“ erreichte Platz drei in den deutschen Airplay-Charts. Des Weiteren wurde Vincent Gross im Oktober von SWR4 ausgezeichnet mit dem Durchstarter-Award als „Newcomer des Jahres 2017“. Zurzeit schreibt der Youngster Songs für sein zweites Album, welches im Frühsommer 2018 erwartet wird.

Nachfolgend der konzertante Ablauf für Freitag (13. April) im Detail: 18.30 Uhr: Einlass GERRY WEBER EVENT CENTER 19.05 Uhr: Auftritt Support-Act Vincent Gross 19.30 Uhr: Auftritt Maite Kelly (1. Konzertteil) 20.30 Uhr: Pause 20.50 Uhr: Auftritt Maite Kelly (2. Konzertteil, bis 22.00 Uhr)