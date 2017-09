Die wunderbare Welt der Maite Kelly – Auftritt der Powerfrau in HalleWestfalen

HalleWestfalen. Ausverkaufte Häuser, Verlegungen in größere Konzerthallen, Lobeshymnen von den Medien. Die erste Solotournee von Maite Kelly im Frühjahr diesen Jahres war ein großer Erfolg. Die 37-jährige Songschreiberin schafft es, mit ihrer warmherzigen Ausstrahlung alle in ihren Bann zu ziehen. Auf Grund der enormen Nachfrage für die erste Tournee, sowie für die diesjährige Zusatztour im Herbst, hat die blonde Powerfrau weitere Konzerte für das kommende Jahr angekündigt. Eines dieser konzertanten Gastspiele wird auch im GERRY WEBER EVENT CENTER in HallWestfalen sein und ist für den 13. April (Freitag) 2018 terminiert. Dies wird dann im Übrigen ihr zweiter Auftritt in der ostwestfälischen Lindenstadt sein, nachdem die Sängerin bereits am 21. April 2012 im Rahmen der von Florian Silbereisen präsentierten Unterhaltungsshow „Das Frühlingsfest der Volksmusik“ dabei war – vor 3.400 begeisterten Zuschauern im GERRY WEBER STADION.



Auf der deutschlandweiten Tournee mit dem Titel „Die wunderbare Welt der Maite Kelly – Sieben Leben für dich“ begibt sich Maite Kelly auf eine musikalische Weltreise mit den Hits von ihrem aktuellen und gleichnamigen Album, welches mit einer Gold- und Echo-Nominierung geehrt wurde. Doch nicht nur diese Ehrungen haben der erfolgreichen Entertainerin in kürzester Zeit einen festen Platz in der Schlager-Elite gesichert. Inspiriert von der überaus erfolgreichen Zusammenarbeit mit Roland Kaiser („Warum hast du nicht Nein gesagt“), führt Maite Kelly auf dem Album „Sieben Leben für dich“ ihren herzergreifenden musikalischen Weg mit Hilfe ihrer prägnanten Stimme fort – und geht in Sachen tanzbarer Musik sogar noch einen Schritt weiter. Mit unüberhörbarer Liebe zum Detail und der Unterstützung ihres großartigen Teams ist es der vielseitigen Künstlerin gelungen, elektrisierende und partytaugliche Song zu schaffen.

Nachdem Maite Kelly mit der „Kelly Family“ als Sängerin und Songschreiberin jahrelang große Erfolge feierte, stand die vielseitige Ausnahmekünstlerin ab 2009 zwei Jahre erfolgreich neben Uwe Ochsenknecht als Tracy Turnblad im Musical „Hairspray“ auf der Bühne. In der RTL-Show „Let’s Dance“ tanzte sie sich 2011 mit ihrem Partner Christian Polanc zum Titel. Im Sommer desselben Jahres entwarf Maite in Zusammenarbeit mit Bon Prix ihre erste Modekollektion für kurvige Frauen, die bis heute sehr erfolgreich verkauft wird. Außerdem veröffentlichte Maite Kelly ihr erstes deutschsprachiges Soloalbum „Das volle Programm“. Seit August 2005 ist sie mit dem Model Florent Michel Raimond verheiratet und das Paar hat drei gemeinsame Kinder.

Ihre aktuelle Tour wird wieder typisch Maite Kelly: turbulent, chaotisch, lustig, mitreißend, aber auch melancholisch und nachdenklich. Sie blickt auf ihr Leben zurück, auf spannende Begegnungen, die sich immer wieder musikalisch widerspiegeln – von Irish Folk über große Balladen bis hin zu ihren heutigen Schlagern, mit denen sie bundesweit Erfolge feiert, die auf Platz eins der Radiocharts landen und Klickraten jenseits der Millionengrenze im Internet erreichen. Die Rundum-Powerfrau beherrscht die lauten und leisen Töne, singt sich die Seele aus dem Leib, tanzt um ihr Leben und plaudert aus dem Nähkästchen. Ein ganz besonderer Konzertabend mit einer großartigen Entertainerin. Wieder mit dabei in „der wunderbaren Welt der Maite Kelly“ ist die deutsche Schlager-Boyband Feuerherz, die Maite schon im Frühjahr auf ihrer Tour als Support Act begleitete.

Die wunderbare Welt der Maite Kelly

Veranstaltungsort: GERRY WEBER EVENT CENTER, Halle-Westfalen

Datum: 13. April (Freitag) 2018

Beginn: 19.30 Uhr

Karten sind ab 05. September erhältlich

Eintrittskarten sind zum Preis ab 32,90 Euro unter der telefonischen Hotline (05201) 81 80 erhältlich. Des Weiteren via Internet unter www.gerryweber-world.de

Bild: Bildzeile: Maite Kelly ist eine vielseitige Ausnahmekünstlerin: In „ der wunderbaren Welt der Maite

Kelly “ gastiert die blonde Powerfrau mit ihrer „Sieben Leben für dich“ – Tournee am 13. April 2018 im

GERRY WEBER EVENT CENTER in HalleWestfalen und präsentiert musikalische Unterhaltung von Irish

Folk über große Balladen bis hin zu ihren heutigen Schlagern aus ihrem gleichnamigen Album. ©Julian Freyberg