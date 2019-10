Die Universität feiert #ubijubi

Bielefeld. Zum 50 -jährigen Jubiläum veranstaltet die Universität ein besonderes Geburtstagsfest: Am 23. und 24. Oktober findet das Event #ubijubi in Kooperation mit dem Lokschuppen statt. Am 23. Oktober feiern die Studierenden zu DJs und bei einer Silentparty. Am 24. Oktober folgt ein Konzerttag mit namhaften Bands, Künstlerinnen und Künstlern . Zum Geburtstagsfest sind alle Musikbegeisterten eingeladen, Studierende der Universität Bielefeld erhalten vergünstigte Ticketpreise. Für das zweitägige Geburtstagsfest kommen unter anderem als Headliner der DJ Alle Farben und die Band Von Wegen Lisbeth in den Lokschuppen. Am 23. Oktober, dem Festivaltag, tritt der international bekannte deutsche DJ und Musikproduzent Alle Farben auf.

Vorab legen ab 22 Uhr die lokalen DJ-Größen Dry & Bolinger, Laurin Schafhausen und Marcel Sawitzki im Lokschuppen auf. Parallel dazu findet eine Silentparty statt, bei der die Gäste nicht zu Musik aus Lautsprecherboxen, sondern aus Funkkopfhörern feiern. Am 24. Oktober, dem Konzerttag, spielen ab 17 Uhr die Acts Adam Angst, Blond, Majan und Gurr. Der Headliner des Abends ist die Band Von Wegen Lisbeth, die bereits beim Campus Festival 2018 aufgetreten ist. Studierende der Universität Bielefeld bekommen die Tickets für die Events zu einem vergünstigten Preis im UniShop in der zentralen Universitätshalle. Für Studierende kosten Tickets für den Festivaltag je 14,90 Euro und für den Konzerttag je 19,90 Euro. Nicht nur die Studierenden der Universität profitieren von den vergünstigten Ticketpreisen: Mit dem Studierendenausweis der Universität können sie ein Ticket sowohl für sich als auch für eine Freundin oder einen Freund kaufen, die oder der ebenfalls zu diesem Preis auf das Event kommt. Zudem können Nicht-Studierende Tickets zum Normal -Tarif beispielsweise bei konTicket oder Verkaufsstellen der Neuen Westfälischen kaufen. Die Tickets sind ebenfalls online bei Eventim erhältlich. Für den Festivaltag, kostet der Eintritt je 17,90 Euro und für den Konzerttag 29,90 Euro zuzüglich Systemgebühren. Die Universität Bielefeld bedankt sich bei den zahlreichen Sponsoren, die mit ihrem Engagement das umfangreiche Programm im Jubiläum erst möglich machen.