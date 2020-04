Die Stiftung Ahlers Pro Arte hat den diesjährigen AKF- Award gewonnen

Herford. Die Stiftung Ahlers Pro Arte hat mit der von September bis Dezember 2018 in ihren Räumen gezeigten Ausstellung „#DeptictingWomen – Frauenbilder in der Kunst“ den diesjährigen AKF- Award gewonnen. Dieser Preis wird vom Arbeitskreis Kulturförderung des Kulturkreises der deutschen Wirtschaft für besonders innovative Kulturförderprojekte seiner Mitglieder verliehen. Die Ausstellung verstand sich als Beitrag zur „#MeToo“-Debatte, die 2018 ihren Höhepunkt hatte. Ausgehend von den Beständen der ahlers collection ging sie der Frage nach, welche Frauenbilder über Jahrhunderte hinweg in der Kunst verbreitet wurden und welche emanzipatorischen Positionen sich in der Kunst nach 1945 ausgebildet haben. Begleitende Vorträge vertieften einzelne Aspekte des Themas und erweiterten so die Perspektive unserer Gastkuratorin, Frau Dr. Friederike Weimar aus Hamburg.

Die offizielle Preisverleihung wird im Rahmen der nächsten AKF-Tagung in München stattfinden, welche aufgrund der Corona-Pandemie von März auf voraussichtlich Ende Juni verschoben wurde. „Wir freuen uns sehr, dass unsere Arbeit für Herford und die Region Ostwestfalen diese besondere Anerkennung erfahren hat und bundesweit auf Resonanz gestoßen ist. Diese Auszeichnung spornt uns an, auch weiterhin das hiesige Kulturleben mit hochwertigen Ausstellungen und Veranstaltungen zu bereichern“, so Dr. Christian Torner, Geschäftsführer der Stiftung und Kurator der ahlers collection. Die Stiftung Ahlers Pro Arte wurde 1995 in Herford von Jan A. Ahlers († 2013) und seiner Tochter Dr. Stella A. Ahlers als gemeinnützige GmbH gegründet. Zu ihren Aufgaben gehören die Förderung von bildender Kunst, Literatur und Musik sowie der Aufbau und die Präsentation einer eigenen Kunstsammlung.

Der Kulturkreis der deutschen Wirtschaft ist eine überregionale Institution für unternehmerische Kulturförderung mit rund 450 Mitgliedern in Deutschland. Der Arbeitskreis Kulturförderung (AKF) vereint in seinem einzigartigen Netzwerk Unternehmen und unternehmensnahe Stiftungen, die sich für Kunst und Kultur engagieren.