Die SieMatic SLX bereichert eigenständige Architekturkonzepte.

Das grifflose Küchenkonzept ist inzwischen mehrfach preisgekrönt.

Löhne. Seit der Markteinführung 2019 ist und bleibt die SieMatic SLX ein internationales Erfolgskonzept – und überzeugt Designjurys, Architekten und Endkunden gleichermaßen. Ein Grund dafür ist sicherlich die immense Planungsvariabilität, die ihrer Designphilosophie zugrunde liegt. Ob skandinavisches Design in minimalistischen Weißtönen oder kontrastreiches, ausdrucksstarkes Spiel aus warmen Holztönen und kühlem Edelstahl. Mit ihrer klaren Linienführung und dem großem Varianten-, Material- und Farbspektrum meistert sie jede architektonische Herausforderung und wird ihrer Rolle als Mittelpunkt des Wohnraumes gerecht.

Award-Regen für ein besonderes Designkonzept.

Bisher konnte die SieMatic SLX bereits drei hochkarätige Designpreise gewinnen: den ICONIC AWARD 2020: Innovative Interior als „Best of Best“, den iF Design Award 2020 und den Red Dot Design Award 2020. Und sie ist frisch für den German Design Award 2021 nominiert.

Bei den Design-Awards überzeugte die neue Interpretation der grifflosen Küche vor allem mit ihren klaren Linien und feinen Proportionen in nur 6,5 Millimetern. Ihr markantestes Merkmal sind die völlig neu konzipierte, ikonische Griffmulde und die fein strukturierte Griffleiste mit dezent integrierter und individuell steuerbarer Lichtleiste. Umlaufend in einer Kücheninsel eingesetzt, verstärken sie im Zusammenspiel mit den Lichtakzenten den schwebenden Charakter der Arbeitsplatte. Aber auch in Hoch- und Unterschränken, vertikal wie horizontal, betonen sie die elegante Linienführung und erzeugen eine zur Tageszeit oder Stimmung passende Atmosphäre. Die dazugehörigen Glasvitrinen zitieren die feinen Proportionen der SLX, führen die metallischen Oberflächen, Hölzer und Lacke fort und verleihen zusätzlich Leichtigkeit – mit scheinbar schwerelosen Auszügen sowie transparenten Türen und Seiten.

Die bereits gewonnenen Auszeichnungen reihen sich nahtlos in eine längere Liste an Designpreisen für SieMatic ein. Wie beispielsweise der German Design Award 2016 in Gold für die SieMatic 29 oder den German Design Award 2019 Winner für die SieMatic PURE Collection. Kürzlich wurde zudem auch der gesamte Markenauftritt des Unternehmens SieMatic mit dem German Brand Award 2020 Winner ausgezeichnet, den der international beliebte Küchenhersteller bereits 2016 in Gold gewonnen hat. Der Preis, der nach eigenen Angaben „Markenerfolge sichtbar macht“, wird alljährlich vom German Brand Institute – initiiert vom Rat für Formgebung – vergeben.

Individualität als Unternehmensphilosophie.

Das grifflose SLX Küchenkonzept ist Teil der SieMatic Stilwelt PURE, die sich durch ihr minimalistisches und klares Design auszeichnet. Insgesamt bietet SieMatic Raumplanungs-konzepte für die Küche in drei Stilwelten, die sich individuell in die Lebenswelten der Kunden einfügen. Die Stilwelt URBAN ermöglicht eine besonders flexible, intuitive Planung mit Solitärmöbeln – wie der preisgekrönten SieMatic 29, der Neuinterpretation des klassischen Küchenbüfetts. Charakteristisch für die Stilwelt CLASSIC ist die gekonnte Kombination aus Tradition und Moderne, vor allem sichtbar im kreativen Materialmix mit Elementen aus Metall und Glas.



Küchen- und Raumplanungskonzepte von zeitloser Eleganz

Was vielen als Herzstück ihres Zuhauses gilt, ist schon immer das Herz des Unternehmens: Die Küche.

Die Menschen bei SieMatic setzen sich jeden Tag dafür ein, Küchen auf der ganzen Welt zu einem schöneren, vielseitigeren, innovativeren Ort zu machen. Zu einem Ort des Genießens und der Begegnung – für Menschen, Kulturen, Ideen. Hier wird für Leib und Seele gesorgt. Hier wird geredet, gelacht, gestritten. Gelebt. Eine SieMatic gehört zur Familie. Darauf beruht das Unternehmen. Seit drei Generationen und seit über 90 Jahren.

Die Formensprache von SieMatic ist lebendig und vielfältig. Sie erlaubt die unterschiedlichsten Ausdrucksweisen, die anspruchsvollsten Formulierungen und ist doch immer klar erkennbar – dank ihres typischen Akzents: Zeitlose Eleganz. Sie findet sich in allen Gestaltungsformen wieder, vom kleinen Designelement bis zum ganzheitlich gedachten Raumkonzept. Gerade „ganzheitlich“ ist ein wichtiges Stichwort für die Designsprache. SieMatic gibt dem Innen genauso viel Gewicht wie dem Außen. Und die Form ist immer im Gleichklang mit der Funktion.