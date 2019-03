Die SieMatic PURE Collection gewinnt German Design Award 2019.

Löhne. „Das markante Spiel mit geraden Linien und Flächen, verbunden mit perfekt ausgewogenen Proportionen, schafft eine skulpturale Küchenarchitektur von einzigartiger Schönheit und zeitloser Eleganz.“ Die Rede ist von der SieMatic PURE Collection, die mit diesen Worten vom deutschen Rat für Formgebung mit dem German Design Award ausgezeichnet wurde. Eine Auszeichnung, die das ostwestfälische Unternehmen schon zum wiederholten Male für sich verbuchen konnte, diesmal als „Winner“ in der Kategorie „Excellent Product Design – Kitchen“.

Die Kunst der Reduktion, elegant eingerahmt.

Das Frame Design ist besonders charakteristisch für die 2018 international eingeführte SieMatic PURE Collection. Der umlaufende, 2 cm feine Rahmen verleiht diesem minimalistischen Küchenkonzept eine markante Kontur und einen einzigartigen Charakter. Das Design, entwickelt in Kooperation mit dem Berliner Architekten- und Designerteam KINZO, schafft klare Abgrenzungen und eröffnet zugleich Spielräume für zahlreiche neue Planungs- und Gestaltungsvarianten. Vom Schrankensemble bis zum Wandregal – das Küchenmöbel wird zur Skulptur und integriert sich wie ein Gemälde in die Architektur. Zur minimalistischen Designsprache der PURE Collection gehört ein Material- und Farbenspektrum, das sensibel auf das Gestaltungskonzept abgestimmt ist. Die Auswahl an dezenten Weiß-, Grau- und Schwarztönen sowie Holzdekoren unterstreicht die puristische Gestaltung und steht für zeitlos elegante Wohnlichkeit.

Mehr unter www.siematic.com/pure-collection