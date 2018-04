Die Show im Würfel geht in die nächste Runde

Minden. Kunst mit Wohnzimmeratmosphäre gibt es zu sehen und erleben. Am 3. Mai von 19 bis 20 Uhr findet im Kinder- und Jugendkreativzentrum Anne Frank, der KUBUS statt. Der KUBUS, ein Würfel aus schwarzem Stoff, der 7 x 7 Meter groß ist und genügend Platz bietet für atemberaubende Showeinlagen. In einer Stunde Programm darf das Publikum gespannt sein auf Beiträge aus den Bereichen: Musik, Theater, Zirkus, Literatur und Ungewöhnliches. Diese werden den Zuschauern Schlag auf Schlag in fünf Minuten–Häppchen serviert. Ob jugendliche Artisten von „Peppino Poppollo“ oder Tänzer*innen, Musiker*innen und Künstler*innen aus Minden, es wird für das Publikum nie langweilig. Das Kinder- und Jugendkreativzentrum lädt herzlich ein. Der Eintritt ist frei. Wer noch bei der Show dabei sein will und sein Können unter Beweis stellen möchte, kann sich gerne noch bis zum 27. April unter 0571/880152 im Kinder- und Jugendkreativzentrum Anne Frank melden.