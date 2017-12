Die schönsten Wanderfotos gesucht: Fotos vom Europäischen Fernwanderweg E1 jetzt einreichen

Wettbewerb für Hobbyfotografen und Profis: Seit 1. Dezember können Wanderer und Radfahrer ihre schönsten Bilder von den beiden europäischen Fernwegen unter www.e1r1-photoaward.eu hochladen. Preise im Gesamtwert von ca. 50.000 € zu gewinnen.

Detmold. Im Frühjahr hat das Kompetenzzentrum Wandern WALK in Detmold den E1|R1 Photo Award ins Leben gerufen. Mit dem Start der Einreichungsfrist geht der erste internationale Fotowettbewerb für die beiden europäischen Fernwege E1 und R1 jetzt in die entscheidende Runde. Ab sofort können ambitionierte Hobbyfotografen und Profis ihre schönsten und spektakulärsten Bilder entlang des Wanderwegs E1 vom Nordkap nach Süditalien und des Radwegs R1 von Boulogne-sur-Mer über London nach St. Petersburg über www.e1r1-photoaward.eu hochladen. Da die technische Abwicklung in Kooperation mit Europas größtem Fotobuchhersteller CEWE, Oldenburg, durchgeführt wird, sind beide Wettbewerbe auch über contest.cewe-fotobuch.de zu erreichen. Teilnehmer können in vier Kategorien einreichen: Kultur und Landschaft, Mensch und Natur, Himmel und Erde sowie Tier und Natur.

Der internationale E1|R1 Photo Award wird unterstützt vom Deutschen Wanderverband (DWV) und der Europäischen Wandervereinigung (EWV). Insgesamt winken Preise im Wert von circa 50.000 Euro, die von unabhängigen Jurys vergeben werden. Die Sieger werden im Rahmen des 118. Deutschen Wandertages 2018 in Detmold verkündet. Die Einreichungsfrist endet am 31. März 2018.

Wer sich übrigens nicht ganz sicher ist, ob er schon einmal auf dem E1 oder R1 unterwegs war und sein liebstes Wanderfoto somit die Kriterien erfüllt, der kann sich ebenfalls auf der Website zum E1|R1 Photo Award informieren. Unter dem Menüpunkt E1|R1 sind alle wichtigen Orte entlang der beiden Wege in 18 europäischen Ländern aufgelistet.

Mehr Informationen zum internationalen E1|R1 Photo Award, den Kategorien und Teilnahmebedingungen unter www.e1r1-photoaward.eu

Über den E1|R1 Photo Award

Nur ein einziges Mal kreuzen sich der Europäische Fernwanderweg E1 vom Nordkap nach Süditalien und der Europaradweg R1 von Boulogne-sur-Mer über London nach St. Petersburg. Diese Kreuzung liegt im Teutoburger Wald und ist gleichzeitig Auslöser und Namensgeber für den internationalen E1|R1 Photo Award – ins Leben gerufen vom Kompetenzzentrum Wandern WALK in Detmold und unterstützt vom Deutschen Wanderverband (DWV) sowie der Europäischen Wandervereinigung (EWV). Ziel ist es, mit der Kunst der Fotografie zwei der bedeutendsten Fernwege stärker ins Bewusstsein der vielen tausend Wanderer und Radwanderer in Europa zu rücken.

Der 1. internationale Fotowettbewerb ruft Hobbyfotografen und wie professionelle Fotografen in getrennten Wettbewerben auf, die schönsten und spektakulärsten Bilder im unmittelbaren Umfeld der beiden Wege einzureichen. Es winken insgesamt Preise im Wert von circa 50.000 Euro, die von unabhängigen Jurys im Rahmen des 118. Deutschen Wandertages 2018 in Detmold vergeben werden.

Die Einreichungsfrist für den Fotowettbewerb beginnt am 1. Dezember 2017 und endet am 31. März 2018. Fotoenthusiasten und Profifotografen können ihre Bilder in vier Kategorien einreichen: Kultur und Landschaft, Mensch und Natur, Himmel und Erde sowie Tier und Natur. Profifotografen müssen immer eine Serie mit mindestens drei und maximal vier Motiven einreichen, beim Amateur-Award reicht ein einziges Motiv. Mehr Informationen zum internationalen E1|R1 Photo Award, den Kategorien und Teilnahmebedingungen unter www.e1r1-photoaward.eu.

Graef Advertising GmbH | Kollegienwall 3-4 | 49074 Osnabrück

Telefon 0541 580548-0 | Telefax 0541 580548-99

www.graef-advertising.com | info@graef-advertising.com

Amtsgericht Osnabrück HRB 201542 | Ust.-IdNr. DE257274254

Geschäftsführender Gesellschafter Hans-Joachim Graef