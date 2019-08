Die schönsten Luxuszüge weltweit

Exklusive Bahnfahrten auf allen Kontinenten

Chur. Komfort auf der Schiene: Einer der schönsten Wege, um die Welt zu entdecken, ist die Fahrt mit exklusiven Zügen. Die Fahrten in den luxuriösen Waggons dauern von einigen Stunden bis zu mehreren Tagen. Dabei geht es oft durch sehr abgeschiedene Gebiete wie Bergwelten, Wüstenregionen oder nordische Landschaften. Neben der Landschaft sind dabei auch die Züge selbst unvergesslich. In bequemen Schlafwagen, Aussichtswagen mit riesigen Fenstern oder in nostalgischen Speisewagen, erleben die Fahrgäste das Panorama wie im Film.

Afrika: Rovos Rail – Quer durch Afrika in nostalgischen Zügen: Im südlichen und östlichen Afrika bietet Rovos Rail die Chance, ganz ohne Jeep auf Safari zu gehen. Zur Wahl stehen für die Fahrt mit der Pride of Africa Reisen von drei bis 19 Tagen, die längste führt über 6.000 Kilometer von Kapstadt nach Dar es Saalam in Tansania. Ab Juli 2019 gibt es ein neues Highlight im Netz. Quer durch das Herz Afrikas führt die neue Route von einem Ozean bis zum anderen. Dabei besuchen die Gäste in den nostalgischen Zügen Angola, Kongo, Sambia und Tansania Australien: The Ghan – Durchs Outback an vier Tagen:

Eine Reise durch das australische Outback zählt für viele Urlauber zu den Must Sees. Stressfreier als im Allradfahrzeug erfüllt der The Ghan diesen Herzenswunsch. Hier lehnen sich Gäste bequem zurück, während die einzigartige Landschaft von Down Under vorbeizieht. Die Route des Zuges führt über fast 3.000 Kilometer einmal quer durch den Fünften Kontinent von Adelaide nach Darwin. Die Nord-Süd-Verbindung existiert bereits seit 1929. Für die viertägige Fahrt sind verschiedene Klassen buchbar. Deutschland: Luxon by Geisel – Zur Wiesn durchs Münchner Umland:

Ob Geschäftsmeeting oder Hochzeit auf Schienen: Im neuen Luxon, der als Sonderzug Fahrten in ganz Europa anbietet, reisen bis zu 20 Personen im luxuriös eingerichteten Salonwagen. Ein besonderes Erlebnis bieten das beidseitig verglaste Panoramadach und die kulinarischen Kreationen eines Privatkochs. Ein Highlight zum diesjährigen Oktoberfest: Während der Wiesn geht es zwei Mal pro Tag ins reizvolle Münchner Umland. Beste bayerische Schmankerl, Bier und die passende musikalische Untermalung sorgen für ausgelassene Stimmung. Indien: Deccan Odyssey – Ayurveda auf Schienen: Eine der populärsten Bahnreisen in Asien ist die Fahrt in Indien mit dem Deccan Odyssey zwischen Kolkataund Mumbai. Der königsblaue Luxuszug ist vielfach prämiert und gilt als einer der schönsten Züge. Er bietet den Gästen hohen Komfort mit großen Schlafkabinen. Zum kulinarischen Angebot in den zwei Restaurantwagen gehört auch die internationale Küche. Dazu kommen ein Fitnessraum, eine Sauna und ein Spa, in dem die Gäste auch Ayurveda-Massagen genießen.

Indien: Maharajas Express – Fünf Routen für die vielen Facetten Indiens: Seit 2010 haben Indien-Fans eine weitere Möglichkeit, um die vielen unterschiedlichen Seiten des Landes im Luxuszug kennenzulernen. Der Maharajas Express erhielt sechsmal in Folge den Titel als „World’sLeading Luxury Train“. Die exklusiven Züge durchqueren Indien auf vier unterschiedlichen Routen, mit einer Dauer zwischen vier und sieben Tagen. Insgesamt stehen den maximal 88 Passagieren vier Kabinentypen zur Wahl. Ein besonderes kulinarisches Angebot genießen die Gäste in zwei Restaurants, dazu kommen die Safari Bar und die Rajah Club Lounge. Kanada: Rocky Mountaineer – Rollender Rundumblick auf die Rockies: Eine besondere Nähe zu den Rocky Mountains verspricht eine Fahrt mit dem Rocky Mountaineer. Der Zug fährt stets bei Tageslicht und durchquert mit dem Auto unzugängliche Regionen. Insgesamt stehen dreiRouten zur Auswahl: „Rainforest to Gold Rush“, „Journey through the clouds“ und „First Passage to the West“. Alle beginnen in Vancouver und führen nach Jasper, Lake Louise oder Banff. Für eine ungestörte Sicht auf die Berg- und Tierwelt sorgen Panoramafenster. In der Golden-Leaf-Klasse ermöglichen die zweistöckigen Waggons mit ihren Glaskuppeln eine Rundum-Sicht. Ein weiteres Highlight ist die offene Aussichtsplattform am Ende des Zuges.

Russland: Golden Eagle Arctic Explorer – Im zaristischen Ambiente zum Polarlicht: Mit etwas Glück zeigt sich auf einer Fahrt mit dem Golden Eagle Arctic Explorer ein beeindruckendes Naturphänomen: das Polarlicht. Die Route, auf der die Reisenden das Ambiente der Zarenzeit spüren, führt über den Polarkreis in den hohen Norden Russlands. Die klassische Strecke startet in St. Petersburg, weitere Stationen sind Murmansk und Suzdal, das Ziel ist Moskau. Zum Programm gehört auch ein zweitägiger Busausflug ins norwegische Kirkenes. Schweiz: Rhätische Bahn – Mehr Komfort im Glacier Express: Im Glacier Express genießen die Gäste seit diesem Frühjahr in der neuen Excellence Class höchsten Komfort. An den komfortablen Loungeplätzen mit uneingeschränktem Ausblick auf die Schweizer Hochalpen sorgt ein Concierge fürs Wohl der Gäste. Die erstklassige Speisekarte der Bordküche und die Glacier Bar verfeinern die einmalige achtstündige Fahrt durch die spektakuläre Alpenlandschaft. Auf seinem Weg von St. Moritz nach Zermatt überquert der langsamste Schnellzug der Welt 291 Brücken und durchfährt 91 Tunnels.

Spanien: Al Andalus – In den Wagen der britischen Königsfamilie: 1929 rollte der El Andalus erstmals über die Gleise. Die ersten Fahrgäste stammten aus dem britischen Königshaus. Auch in der Folgezeit reiste die Königsfamilie immer wieder von Calais am Ärmelkanal bis an die Cote d’Azur. Heute durchquert der im Jahr 2012 restaurierte Zug mit den historischen Wagen Spanien auf zwei Routen. Die Passagiere haben die Wahl aus drei Kabinentypen, zudem bieten vier Salonwagen und eine Pianobar genug Platz zur Entspannung.

Für einen ungestörten Schlaf bleibt der El Andalus nachts an den Bahnhöfen stehen. Spanien: El Transcantábrico Gran Lujo – An der Atlantikküste der Iberischen Halbinsel: Eine exklusive Möglichkeit Nordspanien kennenzulernen, haben die Reisenden mit dem El Transcantábrico. Der Luxuszug ist auf der Strecke zwischen Santiago de Compostela und San Sebastian unterwegs. Er präsentiert sich als rollendes Fünf-Sterne-Hotel mit Pullman-Wagen aus den 1920er Jahren. Die Gäste wohnen in holzgetäfelten Suiten mit zwei Zimmern und eigenem Badezimmer. Tagsüber sind Ausflüge im Angebot, abends wartet ein Unterhaltungsprogramm. Über Nacht wird die achttägige Fahrt immer in einem Bahnhof unterbrochen. Südafrika: Blue Train – Der Palast auf Rädern: Der historische Luxuszug Blue Train durchquert Südafrika und bietet ein unvergleichliches Ambiente. Den „Palast auf Rädern“, wie der Zug in den 1920er Jahren hieß, buchen selbst Hochzeitsreisende oder berühmte Persönlichkeiten. Der blaue Zug verkehrt auf der historischen Strecke zwischen Kapstadt und Pretoria sowie bis zum Kruger Nationalpark. Auf Spezialreisen geht es auch zu den Victoriafällen, nach Durban oder Port Elizabeth. In den Suiten bieten Klimaanlagen, Fußbodenheizung und ein Unterhaltungsprogramm höchsten Komfort.

Über die Rhätische Bahn: Mit ihren traditionsreichen Gebirgsstrecken bietet die Rhätische Bahn bereits seit 1889 eine Reihe von außergewöhnlichen Bahnerlebnissen in der schweizerischen Region Graubünden. Der Betrieb startete anfänglich mit einer Strecke von Landquart bis Klosters und umfasst heute ein insgesamt 384 Kilometer langes Bahnnetz inmitten des Hochgebirges – ein Teil der Linien zählt seit 2008 zum UNESCO-Welterbe. Mit dem Bernina Express und dem Glacier Express verfügt die Rhätische Bahn über Marken, die weit über die Grenzen der Schweiz hinaus bekannt sind. Informationen und Buchung unter www.rhb.ch.