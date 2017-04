Die Saison der grünen Oasen in Lippe beginnt

Kreis Lippe. Das Gartenjahr beginnt, und mit den Pflanzen wachsen die Freude am Grünen und Blühen in der Natur und die Neugier auf private Gärten, die ihre Pforten auch in diesem Jahr für Besucher öffnen. Die Aktion „Offene Gärten in Lippe“ wird in diesem Jahr von Mai bis September den Zugang zu insgesamt 31 lippischen privaten Gärten in 13 lippischen Kommunen ermöglichen. Die Teilnehmer der Initiative wechseln in jeder Saison, in diesem Jahr sind fünf neue Gärten dazu gekommen. Insgesamt wartet eine große Vielfalt an privaten grünen Oasen auf interessierte Besucher.

Gleich am Montag, 1. Mai öffnet in Lemgo-Brake der Garten Recker/Garnjost von 14 bis 18 Uhr. Der kleine Hausgarten zeigt jetzt viele Zwiebelblumen und einen kleinen Steingarten. Anschrift: Bohlenweg 1c, 32657 Lemgo.

Am Sonntag, 7. Mai öffnet in Detmold-Mosebeck der Garten Schich von 10 bis 18 Uhr. Der 1.200 qm große Garten zeigt eine Fülle von verschiedenen Pflanzen, Natursteinwege, Teich und viele Sitzgelegenheiten. Anschrift: An der Mosebecke 39, 32758 Detmold.

Am Sonntag, 21. Mai öffnet in Lemgo der Garten Merz von 11-18 Uhr. Der frei gestaltete Garten zeigt farbig abgestimmte Beete, Rhododendren und Kamelien. Ein Teich, Bonsai-Terrassen und Gemüsegarten sind hier ebenfalls zu finden. Anschrift: Im Stillen Winkel 11b, 32657 Lemgo.

Viele weitere Informationen gibt es unter www.offene-gaerten-lippe.de.

BUZ: Im Mai öffnen drei Gärten in Lippe ihre Pforten: Die Gärten Recker/Garnjost in Lemgo, Schich in Detmold und Merz in Lemgo.