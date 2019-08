Die Nieheimer Holztage 2019 – so unterschiedlich kann Holz sein!

Vom 31.08. bis 01.09. finden in Nieheim die 11. Nieheimer Holztage statt. Rund 100 Aussteller präsentieren ihre Produkte und zeigen wie vielfältig Holz eingesetzt werden kann.

Nieheim. Von Öfen, Maschinen, Kunstwerke, Holzdekorationen bis hin zu Musikinstrumenten – für jeden Holzliebhaber ist etwas dabei. Verschiedene Liveshows wie z.B. Hundeschule, Auswilderung von Greifvögeln oder traditionelles Holzrücken mit Westfälischen Kaltblutpferden, Walking-Acts, Musik und kulinarische Angebote runden das Programm ab. Ein besonderes Highlight ist der spektakuläre Auftritt der FIREDANCER.

Als Clowns verkleidet inszenieren sie eine atemberaubende Feuershow am Samstag, den 31.08. ab 21:00 Uhr auf dem Vorplatz der Stadthalle. Um ca. 22:00 Uhr bildet das seit Jahren beliebte Höhenfeuerwerk den feierlichen Abschluss. Leider findet in diesem Jahr kein Auftritt der STIHL Timbersportler statt, da die STIHL Eventagentur aufgrund der zeitgleich stattfinden Deutschen Meisterschaft in Oberhof/Thüringen kurzfristig abgesagt hat. „Trotz intensiver Bemühungen ein gleichwertiges Programm mit STIHL auszuarbeiten, konnte die Agentur dieses leider nicht realisieren. Auch wenn wir auf die Timbersportler verzichten müssen, haben wir ein abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie zusammengestellt“, erklärt Bürgermeister Rainer Vidal. „Viele Kettensägekünstler erstellen ihre Skulpturen live auf einer großen Wiese hinter der Stadthalle und lassen zu lauten Motorengeräuschen die Späne fliegen. Nicht verpassen sollten Besucher auch den Kettensägewettbewerb, bei dem Skulpturen in kürzester Zeit aus Holz und Eis geschnitzt werden. Wirklich ein beeindruckendes Schauspiel“, so Vidal weiter.

In Zeiten des Klimawandels möchten die Veranstalter mit der Försterinnenwanderung über den Klimawandel, Windbruch und die Ausbreitung der Borkenkäfer im heimischen Wald informieren. Ebenfalls bei einer Wanderung können die Besucher alles über die Nieheimer Flechthecke, das neue immaterielle Kulturerbe der UNESCO erfahren. Beide Wanderungen sind kostenlos. Öffnungszeiten der Holztage: Samstag, 31.08. und Sonntag, 01.09. jeweils ab 11:00 Uhr. Der Eintritt beträgt pro Tag zwei Euro, Kinder sind frei. Kostenlose Parkplätze.

Nähere Informationen zu den Nieheimer Holztagen finden Sie unter www.nieheim.de