Die Messe- und Eventstadt im Zentrum Europas

Hannover. Von wegweisender Architektur und Infrastruktur bis zu attraktiven Naherholungsgebieten in der Region – die niedersächsische Landeshauptstadt mit ihren rund 540.000 Einwohnern (Stand: Ende 2015) ist geprägt von reizvollen Kontrasten. In der frisch gekürten UNESCO City of Music sorgen über 60 verschiedene Bühnen und Museen mit hochkarätigen Inszenierungen, Konzerten und Ausstellungen für Kulturerlebnisse auf höchstem Niveau. So genießen etwa das Staatstheater Hannover mit seinen Sparten Oper und Schauspiel oder Ausstellungshäuser wie das Sprengel Museum Hannover und die kestnergesellschaft internationales Ansehen.

In der City laden gleich zwei der beliebtesten Einkaufsstraßen Deutschlands, die Georgstraße und die Bahnhofstraße, zum ausgiebigen Shoppen ein. Vielfältige Einkaufspassagen, die Ernst-August-Galerie sowie individuelle Boutiquen in der pittoresken Altstadt, auf der beliebten Stadtteil-Einkaufsmeile Lister Meile oder im quirligen Linden runden das Angebot ab. Zahlreiche Straßencafés und urige Kneipen bieten zudem die Möglichkeit, den Einkaufsmarathon entspannt ausklingen zu lassen.

Hervorragend entspannen lässt es sich auch in den zahlreichen Natur-Oasen in einer der grünsten Großstädte Deutschlands. Einer der größten Stadtwälder Europas, die Eilenriede, lädt ebenso zum Spazieren gehen, Rad fahren und Inlineskaten ein wie der Maschsee. Mitten in der Großstadt sorgt er mit seinen Segelbooten und der von Palmen gesäumten Uferpromenade für mediterranes Flair.

Zu einem Spaziergang zwischen verschlungenen Bosketten, kilometerlangen Buchsbaumhecken, sprudelnden Gartenfontänen und goldenen Skulpturen laden die Herrenhäuser Gärten ein. Sie wurden vor über 300 Jahren von der Kurfürstin Sophie nach französischem Vorbild angelegt – und zählen heute zu den bedeutendsten und schönsten Barockanlagen Europas. Alljährlich werden sie zur phantastischen Kulisse für mitreißende Events wie dem Internationalen Feuerwerkswettbewerb, dem Kleinen Fest im Großen Garten, den KunstFestSpielen Herrenhausen oder dem Wintervarieté. Mit dem wieder aufgebauten Schloss Herrenhausen, das ein modernes Museum und ein Tagungszentrum beherbergt, sind die Herrenhäuser Gärten, die jüngst als bester historischer Garten Europas ausgezeichnet wurden, zudem um eine weitere Attraktion reicher.

Ein Abenteuer für die ganze Familie ist ein Besuch im Erlebnis-Zoo Hannover,

der mit seinen sieben spannenden Themenwelten und rund 2.000 Tieren in 211 Arten zu den bedeutendsten touristischen Attraktionen Norddeutschlands zählt.

Hannover hat immer Saison: Während des gesamten Jahres laden Sportevents, Open-Air-Konzerte und Volksfeste zum Mitfiebern und Mitfeiern ein. Highlights wie das Schützen- oder Maschseefest sind Publikumsmagneten für Besucher aus aller Welt.

In der Umgebung von Hannover bietet die Urlaubsregion mit dem Steinhuder Meer, dem Deister, dem Calenberger Land oder dem berühmten Schloss Marienburg abwechslungsreiche Freizeitmöglichkeiten für Groß und Klein. Historische Fachwerkkulissen in vielen Städten der Region verbreiten einzigartiges Flair.

Dazu hat Gastfreundschaft in Hannover, der Stadt mit dem weltweit größten Messegelände, eine lange Tradition. Als Messe- und Eventstadt steht die niedersächsische Landeshauptstadt alljährlich im internationalen Flutlicht. Bereits seit 1947 werden Jahr für Jahr Millionen von Messegästen begrüßt. Unter anderem findet am Standort Hannover international bedeutende Messen wie die HANNOVER MESSE, die Agritechnica, die EMO oder die Domotex statt.

Der Erfolg des Messeplatzes Hannover ist dabei auch auf die zentrale Lage in der Mitte Deutschlands und Europas zurückzuführen, die den Business-Standort für Besucher aus dem In- und Ausland besonders attraktiv macht. Die Gäste profitieren von einer hervorragenden Infrastruktur und der perfekten Einbettung im europäischen Verkehrsnetz. Vom Hannover Airport aus werden über 100 Direktziele angeflogen. Über das ICE-Netz der Deutschen Bahn und die Autobahn sind alle deutschen Ballungsgebiete schnell erreichbar. Und ein flächendeckender öffentlicher Personenverkehr ermöglicht eine bequeme Erreichbarkeit aller touristischen Highlights.

Für Gäste, die den Facettenreichtum der Urlaubsregion Hannover entdecken möchten, hat die Hannover Marketing und Tourismus GmbH (HMTG) spannende Erlebnispakete inklusive Übernachtungen in attraktiven Hotels der Region Hannover geschnürt. Die Arrangements können ganz bequem unter www.hannover.de/erlebnispakete gebucht werden.

