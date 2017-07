Die Kugeln rollen

Schloß Neuhaus/Sennelager. Mehr als 100 Menschen haben am vergangenen Sonntag (9.Juli 2017) in Sennelager/Schloß Neuhaus an der 2. Frühstückstafel der `Initiative Jung und Alt – gemeinsam leben in der Gartenstadt Paderborn´ teilgenommen. Höhepunkte des geselligen Vormittags waren die Einweihung der neuen Boulebahn am Kinderspielplatz an der Straße Stiller Winkel durch Dr. Manfred Borchert als Sprecher der Gartenstadtinitiative und die Bildung einer Menschenkette entlang der Boulebahn, dem Spielplatz bis hinein in die Gartenstadt.

„Die Initiative wächst“, sagte Borchert zur neuen Spielmöglichkeit in der Gartenstadt. Er bedankte sich für das „sehr kooperative“ Verhalten der Stadt Paderborn bei dem Projekt. Die Planungen dazu hatten im Herbst 2016 begonnen. Der Bau der zwölf mal vier Meter großen und mit einer roten Ziegelmehlgrußoberfläche versehenen Boulebahn durch die Stadt Paderborn erfolgte unter Einbringung von Eigenleistung der Initiative und Nachbarschaftshilfe im März und April. Die Bahn verfügt über eine Hinweistafel zu den Bouleregeln und über einen hölzernen Spielstandsanzeiger, der nach der Einweihung sogleich von interessierten Boulespielern ersten Praxistests unterzogen wurde.

„Die Initiative hat mit der Boulebahn eine feste Plattform geschaffen, wo Menschen sich regelmäßig ohne vorherige Absprachen treffen können“, sagte Jörg Reker, dessen Jörg-Reker-Stiftung auch dieses Mal die Brötchen für die knapp 45 Meter messende Frühstückstafel sponserte und der Initiative für jeden Teilnehmer an der 150 Meter langen Menschenkette einen Euro spendete, „diese Begegnungsstätte wird das neue Miteinander erweitern, das über die gemeinsamen Feste und die Frühstückstafel gestartet ist“.

Laut Reker nahmen an der Frühstückstafel auch zahlreiche Besucher über die Gartenstadt hinaus teil, beispielsweise aus Paderborn, Warburg oder München, sowie vier Familien aus Syrien, die als Flüchtlinge in der Gartenstadt ein neues Zuhaue gefunden haben.