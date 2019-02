Detmold. Vor hundert Jahren wurde der Grundstein der Wolgadeutschen Republik gelegt. Für knapp eine halbe Million deutscher Siedler in Russland, deren Geschichte zu diesem Zeitpunkt anderthalb Jahrhundert währte, begann eine Periode äußerster Gegensätze. Einerseits kulturelle und sprachliche Blüte und andererseits Hunger, Bürgerkrieg und stalinistischer Terror.

Anlässlich dieses Jahrestages entwarf das Russland-Deutsches Theater unter dem Titel DIE KIST‘ VON DER WOLGA ein literarisches Panorama der wolgadeutschen Kulturgeschichte aus zwei Jahrhunderten. Werke aus dem weitgehend unbekannten Literaturkanon dieser deutschen Minderheit lagen dem neuen Programm des RDTheaters zu Grunde.

Die Schauspieler Maria und Peter Warkentin haben zeitgenössische literarische Berichte verschiedener Schriftsteller neuentdeckt und zum Teil uraufgeführt. Die Premiere fand am 1. Dezember 2018 in Niederstetten statt. Nach mehreren erfolgreichen Zusatzvorstellungen an der Heimstätte des Theaters ist die Aufführung in Detmold das erste Gastspiel des Theaters mit diesem Stück.

Russland-Deutsches Theater Niederstetten

28. Februar, 19 Uhr, im Museum für russlanddeutsche Kulturgeschichte

Eintritt 10,00 (Um Voranmeldung wird gebeten)