Die Jugendpflege Büren besucht Mittersill! – Und sucht Teamerin!

Die Städtepartnerschaft zwischen Büren und dem österreichischen Mittersill wird auch auf jugendlicher Ebene gelebt. So macht sich bereits zum zweiten Mal in Folge eine Gruppe Heranwachsender zwischen 12 und 15 Jahren auf den Weg, um die Partnergemeinde aus dem Bundesland Salzburg im Zeitraum vom 17.08.2019 – 26.08.2019 zu besuchen. Genau hierfür wird noch eine weibliche Teamerin gesucht, die einen der zwei Bullis steuert und Organisator Jan Hoffmeister bei der Durchführung der Ferienfreizeit vor Ort unterstützt. „Für mich war diese Tour eine unglaublich positive Erfahrung. So einen engen Kontakt zu den Jugendlichen kann man im Alltag gar nicht aufbauen, wie ich ihn bei der Freizeit erleben durfte. Auch die Umgebung um Mittersill und die Warmherzigkeit der Leute vor Ort haben mich total fasziniert“, so Carolin Klute, die die Fahrt im vergangenen Jahr begleitete. Voraussetzungen für ein mögliches Engagement sind die Freude an der Arbeit mit Jugendlichen und der Besitz des Führerscheins Klasse B. Neben viel Spaß und tollen Erfahrungen, wird ein Honorar von 300€ für die zehntätige Tour sowie eine Bescheinigung über das ehrenamtliche Engagement ausgestellt. Interessierte können sich direkt bei der Jugendpflege Büren melden (02951/9375742 oder info@jugendpflege-bueren.de).