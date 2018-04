Die Jahreszeiten mit der Flöte

Die Querflötenklassen der Johannes-Brahms-Musikschule in Aula des Leopoldinum

Detmold. Ein musikalischer Streifzug durch die Jahreszeiten wird am Samstag, den 5. Mai ab 17 Uhr in der Alten Aula des Leopoldinums von den Querflötenklassen der Johannes-Brahms-Musikschule zu hören sein.

Viele Komponisten und Dichter haben sich in ihren Werken von den Jahreszeiten inspirieren lassen und die Stimmungen und

Beobachtungen der jeweiligen Zeit in Klang und Worte gefasst. Die Schülerinnen und Schüler von Maximilian Striegel und Jakobe Schaller-Schönhoff werden dies mit Musik und Lyrik vortragen. Von der Soloflöte bis zum großen Flötenensemble wird eine breite Palette von unterhaltsamer Musik zu hören sein.

Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei.