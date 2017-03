Die INTERMODELLBAU 2017 präsentiert beeindruckende Dioramen und Aktionsflächen

Dortmund.Die INTERMODELLBAU in der Messe Westfalenhallen Dortmund ist die größte Messe für Modellbau und Modellsport weltweit (5. – 9.4. 2017). Hier spielen „Kleinigkeiten“ eine wichtige Rolle. Gemeint sind Miniaturwelten in den unterschiedlichsten Maßstäben. Auch 2017 warten die ausgestellten Dioramen mit beeindruckenden Details auf, die teilweise sogar „pikanter“ Natur sind.

„Hin und her“ heißt eine neue Modellbahnanlage in der Spurweite H0 von der Modellbaugruppe Deltaspoor aus den Niederlanden. Sie stellt eine Hafenszene in den Fünfzigerjahren nach. Sogar das Rotlichtviertel des Hafens ist sorgfältig nachgebildet. Die Anlage ist auf der INTERMODELLBAU 2017 zum ersten Mal überhaupt in Deutschland zu bewundern.

Die Modellbahngruppe der „Eisenbahnfreunde Hönnetal“ präsentiert auf der INTERMODELLBAU 2017 hingegen ihre Hönnetalbahn en miniature. Die H0-Modulanlage zeigt den Abschnitt zwischen Klusenstein und Neuenrade in den Sechzigerjahren. Eine bunte Mischung von Fahrzeugen aller Epochen ist auf der Anlage unterwegs – aber nur solche, die im sauerländischen Hönnetal wirklich gefahren sind bzw. noch fahren.

Wie im alten Rom

Der Modellbauer Rolf Böhm aus Recklinghausen ist ein alter Bekannter auf der INTERMODELLBAU. Traditionell erweitert er seine HO-Modellanlage jedes Jahr mit historischen Motiven. Für die Messe 2017 hat er das Kolosseum mit Bauten aus der römischen Epoche erstellt. Die Ausstattungen sind überwiegend handgefertigt und in dieser Form im Handel nicht erhältlich.

Eingebunden ist das Modell in eine Modellbahnanlage mit einer Länge von zirka acht Metern im Maßstab 1:87, mit Circussen, einem Freizeitpark sowie einer Burganlage mit traditionellen Ritterspielen und einem Gebäude in Anlehnung an die Schlossanlage Weißenstein im Landkreis Bamberg.