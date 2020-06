Die idyllische Seite Güterslohs entdecken

Romantische Radtour im Grünen.

Gütersloh. Am Sonntag, 28. Juni, nimmt Stadtführer Klaus Gottenströter die Teilnehmer der Radtour „Romantische Pättkes und lauschige Ecken“ mit zu einigen traumhaften Orten in und um Gütersloh. Die vierstündige Fahrt startet um 13 Uhr vor dem ServiceCenter der Gütersloh Marketing GmbH. Von hier aus geht es in 3,5 Stunden Richtung Norden nach Marienfeld und weiter an der Lutter entlang bis nach Isselhorst. Klaus Gottenströter versorgt die Teilnehmer dabei mit spannendem Wissen zum Flughafengelände, dem Hühnermoor, Kloster Marienfeld und vielen weiteren Stationen entlang des Weges.