Die „Hotwheels“ rocken die Adlerwiese in der Gartenschau

Bad Lippspringe. Auf außergewöhnlichen Neo-Rockabilly-Sound dürfen sich die Besucher des nächsten Feierabend-Konzertes in der Gartenschau Bad Lippspringe freuen. Die „Hotwheels“ rocken am Donnerstag, 25. Juni, ab 18.00 Uhr die Waldbühne auf der Adlerwiese. Aufgrund der Corona-Pandemie gelten für alle Konzertbesucher weiterhin spezielle Rahmenbedingungen.

Das Rock ’n Roll-Trio „Hotwheels“ besteht aus Sänger und Gitarrist Franky Tornado, Bassist Mental Dragster sowie Drummer Dustin Dot und hat sich seit mehr als 15 Jahren dem Neo-Rockabilly verschrieben. Bekannte und lieb gewonnene Rock-Klassiker von Künstlern wie Elvis Presley überträgt die Band in die heutige Zeit und verleiht ihnen so ein neues Gewand. Das Resultat sind mitreißende Live-Konzerte, die die Herzen von Rock- und Rockabilly-Fans höherschlagen lassen.

Abgerundet wird das Konzert-Erlebnis bei der „Sparkassen-Unterhaltung am Feierabend“ durch den Gastronomie-Pavillon der Fleischerei Schröder. Dort gibt es in unmittelbarer Nähe der Waldbühne Adlerwiese typische Imbissspeisen wie Pommes frites, Bratwurst und Currywurst sowie erfrischende Kaltgetränke.

Aufgrund der Corona-Pandemie erfolgt der Einlass zum Feierabend-Konzert ausschließlich über den Haupteingang zur Gartenschau an der Lindenstraße. Maximal 100 Besucher dürfen die Veranstaltung auf der Adlerwiese gleichzeitig verfolgen. Zur Einhaltung der Hygieneregeln werden die Stühle in einem Abstand von zwei Metern aufgestellt. Das Picknicken auf der Adlerwiese ist nicht gestattet, Platzreservierungen vorab sind nicht möglich. Ordner werden das Geschehen vor Ort beobachten und darauf achten, dass sich alle Besucher an die Vorgaben des Hygienekonzeptes halten.

Der Eintritt zum Feierabend-Konzert ist für Jahreskarten-Inhaber frei. Alle anderen Besucher zahlen dank des günstigen Feierabend-Tickets ab 17.00 Uhr nur 6,00 Euro.