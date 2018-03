Osterferienprogramm und Sonderausstellung „7.000 Jahre Ostwestfalen“: Die Höhepunkte im Museum in der Kaiserpfalz im April

Paderborn. Ein geballtes Programm erwartet die Besucher des Museums in der Kaiserpfalz in Paderborn im April. Zum Frühlingsanfang veranstaltet der Landschaftsverband für Westfalen-Lippe (LWL) neben zahlreichen Themenführungen für die ganze Familie zwei Osterferien-Aktionen. Eine Foyerausstellung zeigt mit 1.000 Funden und Repliken von der Steinzeit bis in die Moderne „7.000 Jahre Kulturlandschaft in Ostwestfalen“.

Am Ostersonntag (1.4.) können Erwachsene um 15 Uhr in der Führung „Zwischen Reich und Kirche“ mehr über Bischof Meinwerk erfahren. Ein Rundgang durch die mittelalterliche Pfalz und die Bartholomäuskapelle veranschaulicht sein Leben und Wirken. Kaum ein anderer verstand es wie er, kirchliche und weltliche Macht miteinander zu verbinden. Die Architektur und zahlreiche Funde aus dem Mittelalter zeigen Paderborns Bedeutung als kaiserliche Residenz und bezeugen den Aufschwung der Stadt in Kunst und Bildung.

Am Ostermontag (2.4.) geht es um 15 Uhr in einer Führung für Familien mit Kindern ab acht Jahren den „Sagenhaften Quellen“ Paderborns auf den Grund. Sie prägen nicht nur das Aussehen der Stadt, sondern waren auch ein Grund dafür, dass sich hier zu allen Zeiten Menschen angesiedelt haben. Auch für den Bau der beiden mittelalterlichen Königspaläste spielte dieser Wasserreichtum eine bedeutende Rolle. Große und kleine Besucherinnen erkunden gemeinsam den Quell¬keller des Museums und das Paderquellgebiet.

In den Osterferien erwartet die Schüler zwei besondere Programmpunkte: Die Osterferienaktion „Schatzsuche“ richtet sich am Mittwoch (4.4.) von 10 bis 12 Uhr an Sechs- bis Zehnjährige. Einen „Hauch von Gold“ gibt es am Donnerstag (5.4.) um dieselbe Uhrzeit für Zehn- bis Zwölfjährige.

Eine geheimnisvolle Landkarte und seltsame Briefe führen die Teilnehmerinnen der „Schatzsuche“ zu ausgesuchten Schätzen des Mittelalters, zu goldenen Beschlägen, Fibeln und anderen Kostbarkeiten. Sie lösen kniffelige Suchaufgaben und belohnen sich anschließend mit selbst gefertigtem Schmuck.

Die Teilnehmer der Aktion „Ein Hauch von Gold“ entdecken erst einmal den Ideenreichtum und die Kunstfertigkeit mittelalterlicher Goldschmiede. Das Vergolden spielt dabei eine große Rolle. Anschließend ist die eigene Kreativität gefragt: Die Teilnehmerinnen gestalten einen Schmuckanhänger aus Naturmaterial und veredeln ihn durch Vergolden.

Die Kosten für beide Kurse betragen jeweils 3 Euro. Um Anmeldung wird gebeten unter Tel.: 05251 1051-10.

Am Sonntag (8.4.) lockt das Museum mit einer Führung für Erwachsene durch „Die Pfalz Karls des Großen“. Im Mittelalter reisten die Könige von Ort zu Ort, um das Reich zu verwalten, Recht zu sprechen oder sich mit Beratern und Gesandten zu treffen. Ein Netz von Stützpunkten – die Pfalzen – dienten dem Herrscher und seinem Gefolge dabei als zeitweilige Unterkunft. Unter ihnen nimmt Paderborn als die Pfalz Karls des Großen im neu eroberten sächsischen Gebiet eine besondere Stellung ein. Ein Rundgang durch die Ausstellung lässt die frühmittelalterliche Geschichte dieses Ortes wieder lebendig werden.

Am Donnerstag (12.4.) um 18 Uhr eröffnet die neue Foyerausstellung „7.000 Jahre Kulturlandschaft in Ostwestfalen“ statt. Bis zum 6. August sind mit zahlreichen Funden und Repliken von der Steinzeit bis in die frühe Neuzeit die Höhepunkte der Sammlung des Historischen Vereins der Grafschaft Ravensberg zu sehen.

Weiter geht es am Sonntag (15.4.) um 15 Uhr mit einer Themenführung durch die Dauerausstellung „Der König baut!“. Die Besucher erfahren alles über Materialien und Techniken, die die Menschen vor hunderten von Jahren für den Bau ihrer Häuser verwendet haben. Die Sanierung des Kaiserpfalz-Daches bietet Familien mit Kindern ab acht Jahren Gelegenheit, sich an zahlreichen Mitmachstationen mit dem Thema „Bauen im Mittelalter“ zu beschäftigen.

Am Sonntag (22.4) steht für Erwachsene und Jugendliche ab 14 Jahren eine Führung durch die „Die Paderborner Königspfalzen“ auf dem Programm. Als bevorzugter Aufenthaltsort von Königen und Kaisern verfügte Paderborn im Mittelalter über zwei königliche Palastanlagen, die Pfalzen. Die ältere stammt aus der Zeit Karls des Großen. Von der jüngeren Pfalz war so viel erhalten, dass sie unter Einbeziehung der alten Mauern neu aufgebaut werden konnte. Diese Pfalz des 11. Jahrhunderts steht im Mittelpunkt dieses Rundgangs durch die Dauerausstellung. Im Vergleich mit der karolingischen Anlage werden der Wandel, die Kontinuität im Wohnen und das Repräsentieren der Könige im Mittelalter veranschaulicht.

Am letzten Sonntag (29.4.) im April kommen Erwachsene und Kinder ab acht Jahren um 15 Uhr in der Führung „Eine Hand wäscht die andere“ auf ihre Kosten. Gesundheit hatte im Mittelalter einen hohen Stellenwert, denn Krankheiten breiteten sich schnell aus. Stank es in den Straßen Paderborns tatsächlich „bis zum Himmel“? Wie schützte man sich vor Schmutz und Ansteckung? Der Rundgang zum Schnuppern und Ausprobieren vermittelt einen sinnlichen Eindruck vom Alltag in der mittelalterlichen Stadt.

Alle Termine im Überblick

– Ostersonntag, 1.4., 15 Uhr: Zwischen Reich und Kirche, Führung für Erwachsene

– Ostermontag, 2.4., 15 Uhr: Sagenhafte Quellen, Führung für Familien mit Kindern ab 8 Jahren

– Mittwoch, 4.4., 10 bis 12 Uhr: Schatzsuche, Osterferienaktion für 6- bis 10-jährige, Kosten: 3 Euro, Anmeldung bis 29.3. erforderlich

– Donnerstag, 5.4., 10 bis 12 Uhr: Ein Hauch von Gold, Osterferienaktion für 10- bis 12-jährige, Kosten: 3 Euro, Anmeldung bis 29.3.

– Sonntag, 8.4., 15 Uhr: Die Pfalz Karls des Großen, Führung für Erwachsene

– Donnerstag, 12.4., 18 Uhr: Eröffnung der Foyerausstellung „7.000 Jahre Kulturlandschaft in Ostwestfalen“, noch bis zum 6.8.2018

– Sonntag, 15.4., 15 Uhr: Der König baut!, Führung für Familien mit Kindern ab 8 Jahren

– Sonntag, 22.4., 15 Uhr: Die Paderborner Königspfalzen, Führung für Erwachsene

– Sonntag, 29.4., 15 Uhr: Eine Hand wäscht die andere, Führung für Familien mit Kindern ab 8 Jahren

Die Teilnahme an den Führungen ist im Eintrittspreis enthalten.

Weitere Informationen unter http://www.kaiserpfalz-paderborn.de.

Foto: LWL

Titelbild: LWL/ Pl. Kodalle