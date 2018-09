Die Herforder AutorInnen-Gruppe liest das Leben

Anfang & Ende: In der Bürgerwache Bielefeld

Bielefeld. Auf die Frage, warum er noch kurz vor seinem Tod ein neues Lied erlernen wolle, antwortete Sokrates, wann er es sonst dann lernen solle. Diese Tatkraft nimmt sich die Herforder AutorInnen-Gruppe zu Herzen und tritt in der Bielefelder Bürgerwache an mit Prosa und Lyrik zum Thema „Anfang und Ende“. Dabei geht es vorwiegend um den Alltag und Versuche, etwas im Leben zu erreichen. Nicht immer gehen diese Versuche glücklos aus. Mit ihren Texten zeigt die Herforder AutorInnen-Gruppe auf beeindruckende Weise die lebendige Qualität der literarischen Arbeit in Ostwestfalen-Lippe. Es lesen Nicolas Bröggelwirth, Ralf Burnicki, Petra Czernitzki, Michael Helm, Artur Rosenstern und Christine Zeides. Eintritt frei (Spende willkommen).

Lesung am Freitag, den 12.10.2018

Beginn: 19.00 Uhr,

Ort: Bürgerwache am Siegfriedplatz, Rolandstraße 16, 33615 Bielefeld (Saal imErdgeschoss).

Homepage: https://www.autorenwelt.de/users/herforder-autorinnen-gruppe

Foto: © Herforder AutorInnen-Gruppe