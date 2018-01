HalleWestfalen. Schillernd und aufregend ist die Welt der Musicals. Unverwechselbar und berührend sind die Stimmen von fünf gefeierten Musical-Stars aus dem deutschsprachigen Raum. Dargeboten von Alexander Klaws, Jan Ammann, Mark Seibert, Roberta Valentini und Sabrina Weckerlin. Das populäre Musical-Quintett entführt ihr Publikum mit der musikalischen Gala-Show „Die größten Musical-Hits aller Zeiten“ in die wundervollen Geschichten um Kaiserin Elisabeth, die berühmt berüchtigte, argentinische Diva Evita Perón und die sagenumwobene Aida. Im Rahmen einer deutschlandweiten Tournee gastiert das bewegende und leidenschaftliche Unterhaltungsformat am 11. März (Freitag) 2019, ab 19.30 Uhr, live auch im GERRY WEBER EVENT CENTER in der ostwestfälischen Lindenstadt.

Die fünf Ausnahmekünstler schlüpfen in all die großen Rollen der Musical-Geschichte wie Elisabeth, Tarzan, Graf von Krolock, König Ludwig II, Jesus von Nazareth oder Molly und Sam in „Ghost“. Sie entführen uns in den bunten Kosmos unvergesslicher Disneyhelden und performen unsterbliche Hits aus zahlreichen Shows wie „Hinterm Horizont, „Ich war noch niemals in New York“, „We Will Rock You“ und „Mamma Mia!“. Atemberaubende Songs wie „Frei und schwerelos“ aus „Wicked“, „Bring ihn Heim“ aus „Les Misérables“, „Das Phantom der Oper“, die „Totale Finsternis“ aus „Tanz der Vampire“ und „Erinnerung“ aus „Cats“ lassen das Publikum in HalleWestfalen große Emotionen erleben. Begleitet werden die fünf Star-Solisten von einer Live-Band mit renommierten Musikern unter der musikalischen Leitung von Mario Stork. Verantwortlich für die Konzeption zeichnet Regisseur Andreas Luketa

Line-up Musical-Stars – Kurz-Biografie –

Alexander Klaws ist neben seiner TV- und Solokarriere einer der erfolgreichsten Musical-Darsteller Deutschlands. Der 34-Jährige aus dem westfälischen Ahlen überzeugte als „Alfred“ in „Tanz der Vampire“, in den Titelpartien der Andrew Lloyd Webber-Klassiker „Jesus Christ Superstar“ und „Joseph And The Amazing Technicolor Dreamcoat“ sowie mit der Hauptrolle im Musical „Tarzan“, für die er von Phil Collins persönlich ausgesucht wurde. Aktuell begeistert er in der Rolle des „Sam“ im neuen Musical „Ghost“ in Berlin.

Jan Ammann zählt zu den Topstars der deutschen Musical-Szene. Neben seiner Karriere als gefragter Solist bei zahlreichen Konzerten, feierte der 42-Jährige aus Billerbeck bei Münster als „Graf von Krolock“ in „Tanz der Vampire“ und in der Titelrolle des Musicals „Ludwig²“ über den bayrischen König Ludwig seine größten Bühnenerfolge. 2018 spielt er unter anderem die Titelpartie in der deutschen Erstaufführung des Musicals „Doktor Schiwago“ und kehrt im Sommer 2018 als Bayernkönig zum Musical „Ludwig²“ zurück.

Mark Seibert darf in dieser illustren Runde nicht fehlen. Der 38 Jahre alte Musical-Star aus Frankfurt am Main hat in „We Will Rock You“ als rebellischer „Galileo“ ebenso begeistert, wie als strenger „Fürst-Erzbischof Colloredo“ in „Mozart!“, als Titelheld der Musical-Uraufführung „Schikaneder“ oder als „Vampirgraf“ in „Tanz der Vampire“. Im Musical „Elisabeth“ brillierte er über 750 Mal in 15 verschiedenen Städten weltweit in der Rolle des „Tod“. Im Sommer 2018 wird er als „Markgraf Gerold“ im Musical „Die Päpstin“ neben Sabrina Weckerlin zu erleben sein.

Roberta Valentini ist in der Musical-Szene die amtierende Kaiserin von Österreich und glänzte in der Titelrolle des Musicals „Elisabeth“ von München bis Shanghai. Weitere Höhepunkte in der Karriere der 36-jährigen Nürnbergerin waren die Titelrolle in dem Musical „Marie Antoinette“, die „Elphaba“ in „Wicked: Die Hexen von Oz“, die „Florence“ im Musical „Chess“ und die „Fiona“ in der Musical-Adaption des Hollywood Blockbusters „Shrek“.

Sabrina Weckerlin hat zu Beginn dieses Jahrtausends die Musical-Bühnen betreten. Seitdem begeisterte die 31-Jährige aus Villingen-Schwenningen als Titelheldin in Uraufführungen wie „Elisabeth: Legende einer Heiligen“ oder „Die Päpstin“ das Publikum in Deutschland. Der Pop- und Broadway Komponist Frank Wildhorn schrieb ihr die Rolle der „Morgana le Faye“ im Musical „Artus“ auf den Leib. Zuletzt stand sie im Musical „Tarzan“ als Erstbesetzung „Kala“ auf der Bühne. Im Moment nimmt Sabrina ihr erstes Soloalbum in New York auf.