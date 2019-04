Wohl Niemand hätte geglaubt, dass das Genre des Musikfilms, das sich in den 1970er und 1980er Jahren auf seinem absoluten Höhepunkt befand, im Jahr 2019 wieder in der Gunst des Publikums ganz weit oben steht. Der 2018 mit sechs Oscars prämierte Film – Hit „La La Land“ war scheinbar nur der Vorbote zu absoluten Kultfilmen wie „A Star Is Born“ mit Bradley Cooper und Lady Gaga oder besonders „The Greatest Showman“ mit Hugh Jackman und Zac Efron, dessen Musik von Millionen Kinobesuchern geliebt wird. „Die größten Musical Hits aller Zeiten – This Is The Greatest Show!“ zelebriert mit viel Leidenschaft und Liebe für das Detail die unvergesslichen Songs aus den schönsten Musikfilmen aller Zeiten. So werden n eben dem großen Finale mit sämtlichen Hits aus dem Kino – Welterfolg, The Greatest Showman“ auch die Song – Highlights aus „La La Land“ und „A Star Is Born“ präsentiert.

Nach dem ausverkauften Show – Erfolg „Die größten Musical – Hits aller Zeiten“ in diesem Jahr in HalleWestfalen kehrt mit „Die größten Musical – Hits aller Zeiten – This Is The Greatest Show!“ das erfolgreiche Musical – Gala – Format am 27. März (Freitag) 2020, ab 19.30 Uhr , in das GERRY WEBER EVENT CENTER zurück. Präsentiert wird „Die größten Musical – Hits aller Zeiten – This Is The Greatest Show! “ von Jan Ammann, Mark Seibert und Roberta Valentini – drei der ganz großen Musical – Stars Deutschlands und Österreichs, und Michaela Schober, die in der Beliebtheitsskala der weiblichen Musical – Stars in Deutschland weit oben zu finden ist. Zusätzlich für jede Menge Bewegung und Klangexplosionen auf der Bühne sorgen die „Showman -Singers“: ein speziell für diese Show zusammengestelltes, hochkarätiges achtköpfiges Gesangs- Ensemble, das gemeinsam mit den Stars des Abends ein Feuerwerk der großartigen Stimmen entzündet. Unterstützt von einer hervorragenden Live-Band, die für den mitreißenden Sound verantwortlich zeigt. Natürlich zeigt das unterhaltsame Show format populäre Klassiker des Genres wie „The Bodyguard, „Burlesque“, „Dirty Dancing“, „Die Eiskönigin“, „Fame“ , „Flashdance, „Footloose“, „Grease“, „Moulin Rouge“, „The Rocky Horror Picture Show“, „Saturday Night Fever“ , „Wie im Himmel“ sowie die erfolgreichen Musical – Verfilmungen„ Mamma Mia“ , „Das Phantom der Oper “ oder „ Rent“.

Das Konzept des Gala- Abendsliegt in den bewährten Händen von Musical – Profi Andreas Luketa (Sound Of Music-Concerts), der mit Shows wie „Die größten Musical – Hits aller Zeiten“ oder „ Merci, Cherie“, das ebenfalls bereits erfolgreich in der ostwestfälischen Lindenstadt gastierte, für ausverkaufte Hallen sorgt. -Line – up Musical – Stars – Kurz – Biografie –