Die Ganzjahresdestination Kitzbühel läutet die Wandersaison ein

Kitzbühel. Raus aus den Ski-Schuhen und ab in die Wanderschuhe: Wenn die schneeweißen Pisten langsam dem saftigen Grün der Kitzbüheler Grasberge weichen, ist das für Outdoor-Fans dennoch kein Grund wehmütig zu werden, denn das nächste Großereignis steht bereits vor der Tür. Am Christi-Himmelfahrts-Wochenend e vom 31. Mai bis zum 02. Juni 2019 wird der Start der KitzbühelerWandersaison zusammen mit den beiden österreichischen Sportgrößen Gerlinde Kaltenbrunner und Stephan Eberharter gefeiert.

Streckenwanderung der besonderen Art: Zu Beginn des Aktionswochenendes am Freitag, den 31. Mai findet eine Höhenlinien­wanderung mit einer der erfolgreichsten Bergsteigerinnen der Welt, Gerlinde Kaltenbrunner, auf einer ausgewählten KAT-WalkEtappe statt. Auf der Strecke von Aschau nach Kitzbühel wird ein Zwischenstopp am Hahnenkamm eingelegt, von dem aus ab 14:00 Uhr der Abstieg über die Streif stattfindet. Als besonderes Highlight bietet die Ski- und Sportschule element3 an diesem Wochenende das Angebot „HIKE & FLY“ an, bei dem Abenteuerlustige zwischen 10:00 und 15:00 Uhr den Weg ins Tal mit einem Tandem-Paragleitflug zu einem Sondertarif zurücklegen können.

Mit Hahnenkamm-Sieger Stephan Eberharter die Streif rauf: Am Samstag, den 01. Juni steht dann wieder alles im Zeichen der schwierigsten Abfahrt des alpinen Ski-Weltcups. Zusammen mit der österreichischen Ski-Legende Stephan Eberharter wird die berühmte Abfahrt wandernd von unten nach oben erkundet. Der dreifache Streif-Sieger gibt dabei einige Anekdoten aus seiner aktiven Zeit als Profisportler zum Besten. Oben angekommen, wartet bei der Bergstation das große „Wander-Testival“ mit zahlreichen regionalen und überregionalen Ausstellern. Halbstündlich wird im Ausstellungsbereich Neues und Interessantes aus den verschiedensten Themenbereichen rund ums Wandern in Workshops präsentiert.

Ganzjahresangebot für Sportbegeisterte: Zum Abschluss des Wochenendes sind am Sonntag, den 02. Juni, die Besucher selbst gefragt. Bei der feierlichen Einweihung der neuen Wander-Infoplätze in Kitzbühel und Jochberg können sich Outdoor-Fans ausführlich über die mehr als 1.000 Kilometer an beschilderten Wanderwegen der Region informieren. Danach steht der Erkundung von Kitzbühels faszinierender Landschaft, auf einer der vielen Routen in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden, nichts mehr im Wege.