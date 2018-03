Die Fietsensaison in der Grafschaft beginnt

Bad Bentheim . Bereits zum zehnten Mal findet in diesem Jahr das Grafschafter Anfietsen statt. Am Sonntag, den 8. April 2018 haben alle Fahrradbegeisterten die Möglichkeit, gemeinsam in die kommende Radsaison zu starten. Aus allen Gemeinden der Grafschaft Bentheim werden vom ADFC geführte Sternfahrten angeboten, die in diesem Jahr in Bad Bentheim enden. Auch von Bad Bentheim aus wird es eine Tour geben.

Die Radler und alle anderen Gäste erwartet schließlich am Marktplatz in Bad Bentheim eine große Abschlussveranstaltung. Hier wird es in gemütlicher Atmosphäre ein Rahmenprogramm „rund um´s Rad“ geben sowie die alljährliche große Verlosung. Zudem haben die Geschäfte in der Bad Bentheimer Innenstadt an diesem Sonntag geöffnet.

Alle Touren und weitere Informationen zur Veranstaltung sind im Internet zu finden unter www.grafschafter-anfietsen.de.