„Die Falte“ in der Zeichnung: Zweitägiger Workshop mit Lars Rosenbohm

Herford. Am 17. und 18. März findet im Marta Herford ein Zeichnen-Workshop mit dem Bielefelder Künstler Lars Rosenbohm statt. Im Rahmen der aktuellen Ausstellung „Ausbruch aus der Fläche – Das Origami-Prinzip in der Kunst“ setzen sich die Teilnehmer*innen in ihrem eigenen Werk mit dem Thema auseinander. Faltungen, Biegungen, Kanten und Knicken sollen an zwei Tagen so zum Schwerpunkt der künstlerischen Auseinandersetzung werden. Die Kosten für den Workshop betragen 50 Euro. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Eine Anmeldung ist unter