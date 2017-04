Detmold. Am heutigen Freitag um 19.00 Uhr ist Ute Rönnebeck, Geschäftsführerin der Landesarbeitsgemeinschaft für die Biologisch-Dynamische Wirtschaftsweise Nordrhein-Westfalen (Demeter NRW), zu Gast in der Freien Waldorfschule Lippe-Detmold. Im Rahmen einer öffentlichen Veranstaltungsreihe spricht Ute Rönnebeck über die Entwicklung und Zukunft der Biologisch-Dynamischen Landwirtschaft. Der Eintritt ist kostenlos. Es wird um eine Spende für die Schulgemeinschaft gebeten. Einlass ist 30 Minuten vor Veranstaltungsbeginn. Wegen begrenzter Raumkapazitäten wird um Voranmeldung über info@waldorfschule-detmold.de oder 05231 9580-0 gebeten.

Vita: Ute Rönnebeck: Die Diplom-Agraringenieurin war nach ihrem Studium der Agrarwissenschaften in Gießen und dem Referendariat in der hessischen Agrarverwaltung, in diversen Institutionen der Verwaltung und der Erwachsenenbildung tätig. Dabei näherte sie sich immer stärker an den ökologischen Landbau und seine Beratungsfelder an. Nach drei Jahren als Referentin für ökologischen Landbau im nordrheinwestfälischen Landwirtschaftsministerium, ist sie seit 2006 die Geschäftsführerin der Landesarbeitsgemeinschaft für die Biologisch-Dynamische Wirtschaftsweise Nordrhein-Westfalen (Demeter NRW) mit Sitz in Witten

Vorschau auf weitere Termine 2017:

5. Mai – Zukunftsfähiges Wirtschaften am Beispiel Lebensbaum (DE) & Ambootia Tea (IN), Ulrich Walter, Gründer Lebensbaum

2. Juni – Anthroposophische Spiritualität, Jens Heisterkamp, Verleger der Zeitschrift Info3

7. Juli – Mode: vom Feld zum Verbraucher. Welche Verantwortung tragen wir auch unserer Haut? Felicia Moss, Modedesignerin Gründerin Slowmo