„Die Elixiere des Teufels“ – Krimi mal anders

Bad Oeynhausen. Das Nürnberger MIDNIGHT STORY ORCHESTRA präsentiert am 28.04.2017 um 19.30 Uhr im Theater im Park in seinem dritten Programm eines der virtuosesten und geheimnisvollsten Werke der Romantik. In aufwendiger Verflechtung von Erzählung, Musik und Beleuchtung entsteht E. T. A. Hoffmanns großartiger und wendungsreicher Roman als fesselndes und bewegendes Hörspiel-Konzert.

Umringt von fünf Musikern des kleinen aber klanggewaltigen Orchesters steht in der Bühnenmitte am Mikrofon der geniale Dr. Jasper Paulus. Einfühlsam und ausdrucksstark erzählt er die Geschichte um den jungen und besonders begabten Mönch Medardus, der im altehrwürdigen Bamberger Kapuzinerkloster zum erfolgreichen Kanzelprediger aufsteigt. Als ihm eines Tages auch die Sorge für die seltsame Reliquienkammer übertragen wird, erfährt er von einer rätselhafte Flasche, die dort gehütet wird. Der geheimnisvolle Inhalt wurde der Legende nach vom Teufel selbst gebraut. Alte Schriften sprechen warnende Worte, doch wer glaubt schon an solche Geschichten?

E. T. A. Hoffmanns unnachahmliche Erzählkunst zieht den Hörer tief in die atmosphärischen Schauplätze und kunstvoll ausgestalteten Charaktere einer schicksalhaften und geheimnisumwitterten Reise, die das Midnight Story Orchestra einfühlsam, kraftvoll und virtuos illustriert. Das Publikum darf sich auf einen Abend von traumhafter Tiefe und großer Spannung freuen!

„Hier hat Bruder Langeweile keine Chance!“, heißt es in den Nürnberger Nachrichten. Die Mittelbayerische Zeitung spricht von „gruselig-genialen Klängen“, und die Rheinzeitung verspricht ein „genussreiches Hörerlebnis“.

Das Nürnberger Ensemble „Midnight Story Orchestra“ (MSO) wurde 2008 von dem Gitarristen und Komponisten Andreas Wiersich gegründet und gilt als wegweisendes Pionierprojekt des „Hörspielkonzertes“. Zu der Besetzung gehören neben Andreas Wiersich der Schauspieler und Universalgelehrte Dr. Jasper Paulus in der Rolle des Erzählers, Florian Bührich am Vibraphon, Toni Hinterholzinger an der elektronischen Orgel, Alex Bayer am Kontrabass und E-Bass sowie Stephan Ebn am Schlagzeug.

